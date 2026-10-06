Code all’ingresso del Pala De André, l’OraSì si scusa: “Al lavoro per evitare nuovi disagi”

Le code e le attese all’ingresso hanno rischiato di rovinare il debutto casalingo dell’OraSì Basket Ravenna. A due giorni dalla partita contro la Mens Sana Siena, disputata domenica 4 ottobre al Pala De André, la società interviene per chiedere scusa ai tifosi che hanno dovuto aspettare a lungo prima di poter entrare.

L’OraSì spiega che i disagi sono stati provocati da alcune difficoltà tecniche, alle quali si è aggiunta un’affluenza straordinaria per l’acquisto di biglietti, abbonamenti e per la gestione degli accrediti stampa. Una situazione che ha generato code e rallentamenti.

La società assicura di essere già al lavoro per migliorare l’organizzazione in vista delle prossime gare e ringrazia i tifosi per la pazienza e per la grande partecipazione alla partita. “L’entusiasmo sugli spalti è stato fin dal primo minuto una spinta fondamentale per i ragazzi in campo, e il supporto dimostrato dai tifosi giallorossi è motivo di grande orgoglio – commentano – . Un ringraziamento speciale a tutti coloro che hanno scelto di essere presenti: il Pala De André domenica ha parlato chiaro ed è stato il vero e proprio sesto uomo in campo”.