Concessioni balneari, CNA Ravenna: “Bando-tipo, recepite molte nostre proposte. Restano alcuni nodi da sciogliere”

Sul futuro delle concessioni balneari arriva un primo giudizio positivo, ma senza nascondere le criticità ancora aperte. CNA Balneari Ravenna guarda alle indicazioni operative e al “bando-tipo” predisposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e attualmente in discussione con le Regioni, rilevando come siano state recepite diverse delle proposte avanzate dall’associazione negli ultimi mesi.

Tra gli aspetti valutati positivamente ci sono la centralità della qualità progettuale, la valorizzazione delle micro e piccole imprese e delle imprese familiari, la tutela dell’occupazione, l’accessibilità e la sostenibilità ambientale.

Per CNA Balneari le gare devono premiare la qualità dei progetti e la capacità delle imprese di generare valore per il territorio, non la semplice forza economica dei concorrenti. In questa direzione è condivisibile che anche i Comuni di Ravenna e Cervia mantengano nel bando una netta prevalenza della valutazione tecnica su quella economica. Il peso dell’offerta economica resta contenuto e si evita una corsa al rialzo dei canoni, che penalizzerebbe le micro e piccole imprese, ossatura del sistema balneare.

È positivo anche il riconoscimento della continuità funzionale delle attività, attraverso accordi di avvicendamento tra concessionario uscente e subentrante. Le amministrazioni potranno favorire il trasferimento di beni, attrezzature e opere amovibili, con vantaggi in termini di riutilizzo delle strutture, minore impatto ambientale e continuità dei servizi. Bene anche le regole più certe previste dal bando-tipo su cauzioni, requisiti di partecipazione, controlli e investimenti programmati.

Resta però aperta una questione fondamentale: il riconoscimento del valore costruito dalle imprese balneari in decenni di attività. Le Linee guida sull’indennizzo introducono criteri omogenei a livello nazionale e riconoscono gli investimenti anche oltre l’ammortamento contabile. Si fondano però ancora soprattutto sui beni materiali e sulla loro utilità per il subentrante. Restano insufficientemente valorizzati avviamento, organizzazione aziendale, competenze, reputazione, investimenti immateriali, clientela fidelizzata e rischio d’impresa sostenuto negli anni. Lo stesso vale per il contributo che le imprese hanno dato allo sviluppo turistico e all’occupazione delle località costiere.