Cotignola: è ripartito il progetto di arteterapia «Artemente»

Arte, creatività e socialità per accompagnare le persone con declino cognitivo in un percorso di espressione e partecipazione. È iniziato martedì 29 settembre, alla scuola Arti e mestieri di Cotignola, il sesto ciclo di Artemente, il laboratorio di arte-terapia rivolto a persone con deterioramento cognitivo lieve o moderato.

Il progetto è stato avviato nel 2022 e viene promosso dall’Ausl della Romagna in collaborazione con il Comune di Cotignola, l’associazione Selvatica e la scuola di Arti e mestieri di Cotignola. Coinvolge persone residenti nel territorio della Bassa Romagna, in carico al Centro disturbi cognitivi e demenze di Lugo (CDCD).

Il percorso prevede otto incontri e utilizza diversi materiali e tecniche espressive per stimolare la creatività e favorire il mantenimento della motricità fine, cioè la capacità di controllare i piccoli movimenti di mani, polsi e dita.

«Le attività culturali performative e partecipative sono riconosciute dall’Organizzazione mondiale della sanità come fattori determinanti per la salute – sottolinea Federica Boschi, direttrice del distretto sanitario di Lugo dell’Ausl Romagna – In particolare, nell’ambito del declino cognitivo e delle demenze è noto il ruolo dell’arte nella prevenzione e nella capacità di limitare la progressione delle malattie. Le attività, svolte in piccoli gruppi, favoriscono l’inclusione sociale, supportano il lavoro di cura del caregiver e contrastano lo stigma della demenza. Con gli elaborati dei partecipanti, al termine del corso, verrà allestita una mostra presso la Casa della comunità di Cotignola, al fine testimoniare l’evoluzione dei luoghi di cura di prossimità in ambienti che promuovono salute e benessere».

Il laboratorio si inserisce anche nel percorso “Cotignola Città Amica delle Persone con Demenza”, che punta a rafforzare la collaborazione tra servizi, istituzioni, associazioni e comunità locale.

«La volontà di dare continuità al progetto di arte-terapia, grazie anche al lavoro svolto dall’Ausl, nasce dalla profonda vicinanza che questa amministrazione sente nei confronti delle persone più fragili del nostro territorio – sottolinea Laura Monti, vicesindaca del Comune di Cotignola -. Una vicinanza che non riguarda soltanto chi vive direttamente una condizione di fragilità, ma che vuole tradursi anche in attenzione, sostegno e supporto concreto per i caregiver e i familiari. Il progetto si inserisce nel più ampio percorso “Cotignola Città Amica delle Persone con Demenza”, un’esperienza che dimostra quanto sia importante fare rete tra istituzioni, servizi, associazioni, enti e cittadini. È proprio grazie alla partecipazione attiva e alla collaborazione di tutta la comunità che questo percorso può produrre un ritorno concreto e significativo sul territorio, contribuendo a costruire una comunità sempre più inclusiva, attenta e capace di prendersi cura delle persone e delle loro famiglie».