Dopo tre anni dall’alluvione riapre il Teatro Rossini di Lugo: concerto degli Archi di Santa Cecilia per l’inaugurazione

Tre anni dopo l’alluvione che lo aveva sommerso sotto oltre un metro e mezzo di acqua e fango, il Teatro Rossini di Lugo riapre le sue porte. La rinascita del più antico teatro comunale dell’Emilia-Romagna sarà celebrata lunedì 19 e martedì 20 ottobre alle 20.30 con un doppio concerto degli Archi dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, guidati da Luigi Piovano, solista al violoncello e direttore.

È un ritorno che ha un forte valore simbolico per Lugo. Il 2026 segna infatti anche il 40° anniversario della riapertura del Rossini avvenuta nel 1986, dopo il lungo e filologico restauro curato dall’architetto Pier Luigi Cervellati. Quarant’anni dopo, il teatro torna a vivere al termine di un nuovo complesso intervento, reso necessario dai danni provocati dall’alluvione del maggio 2023.

L’acqua e il fango avevano invaso il Rossini per oltre un metro e mezzo, rendendolo inagibile. Per riportarlo alla sua funzione sono stati necessari lavori finanziati in gran parte grazie a donazioni pubbliche e private, per un valore complessivo di quasi 1,2 milioni di euro. Tra i sostenitori figurano LA7 e Corriere della Sera, Intesa Sanpaolo, Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, Reale Foundation, Diemme Filtration, Otis Servizi e Repower Italia.

“Il merito di questa riapertura – ha precisato Elena Zannoni, Sindaca di Lugo e Presidente della Fondazione Teatro Rossini – va sicuramente dato innanzitutto a chi ha sostenuto economicamente il progetto: i grandi donatori, certamente, ma anche le singole persone, le famiglie, le associazioni. Tante piccole donazioni che danno il senso della comunità che si è stretta intorno al Rossini: un legame artistico e culturale per alcuni, un legame quasi fisico per altri, spinti dal desiderio di tornare a vivere le emozioni del teatro. E poi ringrazio anche la nostra struttura, sia quella della Fondazione (Fondazione Teatro Rossini) che quella del Comune di Lugo e dell’Unione (Unione Comuni della Bassa Romagna), senza i quali la volontà politica resta lettera morta. Una volontà che abbiamo espresso fin dal primo istante, lavorando coralmente per giungere a questa inaugurazione, alle stagioni programmate e a quelle che verranno.”

Maurizio Gardini, Presidente della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì ha aggiunto “Come Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì siamo lieti e orgogliosi di aver affiancato Intesa Sanpaolo nella scelta di questo intervento che ha restituito al pubblico uno dei luoghi simbolo della cultura nazionale in Romagna, avendo ospitato nel tempo artisti e intellettuali che hanno contribuito a delineare l’identità italiana come Rossini, Mazzini, Carducci e Toscanini; e tanto più ne siamo lieti perché questa collaborazione ha in qualche modo rinnovato l’intesa tra istituti di credito che – esattamente 40 anni fa – portò alla sua riapertura dopo il lungo silenzio causato dalla II Guerra Mondiale”

Anche le imprese che hanno contribuito alla ricostruzione sottolineano il valore del teatro per la comunità lughese. Diemme Filtration, Reale Foundation, Otis e Repower hanno sostenuto il progetto con contributi destinati alla rinascita del Rossini, mentre Otis ha accompagnato la raccolta fondi anche con un documentario dedicato all’alluvione e al percorso di ricostruzione. “Il Teatro Rossini ci è sembrata una scelta naturale: è un luogo di cultura, ma anche di incontro e di vita della comunità” ha sottolineato Andrea Pezzi, Diemme Filtration. Virginia Antonini, Reale Foundation ha commentato: “Vedere il Teatro Rossini tornare alla sua comunità è una grande emozione”. Per Costantino Aldé, OTIS: “La riapertura del Rossini nella sua sede storica è una grande gioia: il segno concreto della resilienza di un’intera comunità e del valore della collaborazione tra imprese e territorio”. Da Repower hanno dichiarato: “Il Teatro Rossini è da sempre luogo di cultura, spazio di incontro e aggregazione. Un riferimento importante per la collettività.”

Così Luigi Pretolani, direttore generale della Fondazione Teatro Rossini: “L’inaugurazione si carica di un formidabile valore simbolico ed emotivo poiché coincide con una ricorrenza storica fondamentale: il 2026 segna infatti il 40° anniversario della trionfale riapertura del 1986, giunta al termine del magistrale restauro filologico condotto dall’architetto Pier Luigi Cervellati. Se quarant’anni fa quel cantiere fece scuola in tutta Italia per il recupero del “teatro all’italiana”, oggi il Teatro Rossini rinasce per la seconda volta, dimostrando come un monumento possa sopravvivere alle ferite del tempo e della natura”.

Il concerto inaugurale

A celebrare la riapertura saranno gli Archi dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, diretti da Luigi Piovano. Il programma è stato costruito anche nel segno del legame tra il teatro e il territorio.

La serata si aprirà con l’Aria in do maggiore di Nicola Porpora e proseguirà con il celebre Concerto in do maggiore di Franz Joseph Haydn. Nella seconda parte spazio a Gioachino Rossini, con le Sonate a quattro n. 1 in sol maggiore e n. 6 in re maggiore, composte dal musicista pesarese a soli dodici anni, nell’estate del 1804, durante il periodo di formazione trascorso nel lughese.

A chiudere il programma sarà proprio la Sonata n. 6, conosciuta come La tempesta. Una scelta dal forte valore simbolico: la musica di Rossini accompagna così la riapertura di un teatro che l’acqua aveva costretto a chiudere e che torna ora alla sua comunità.

La nuova stagione del Teatro Rossini

Con la riapertura riparte anche la programmazione del Rossini, con una stagione di prosa e musica da novembre ad aprile 2027. La prosa prenderà il via il 12 novembre con Rosencrantz e Guildenstern sono morti di Tom Stoppard, con Pannofino e Acquaroli. Nel cartellone figurano inoltre Elio De Capitani, Pierfrancesco Favino, Alessio Boni, Ugo Dighero, Mariangeles Torres e Massimo Chiesa. Fuori abbonamento, il 27 gennaio, in occasione del Giorno della Memoria, sarà proposto Se questo è Levi dei Fanny & Alexander, con una replica mattutina dedicata alle scuole.

La stagione concertistica partirà invece il 21 dicembre con Luce d’inverno, affidato ai Cameristi della Scala. Seguiranno il Concerto lirico rossiniano della Toscanini Academy, l’Orchestra Cherubini diretta da James Conlon e i Virtuosi Italiani con un programma dedicato a Vivaldi. Chiusura con la Toscanini Academy Big Band, impegnata in un omaggio a Miles Davis e Frank Sinatra.