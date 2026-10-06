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Faenza, la danza contemporanea entra nelle sale di Palazzo Milzetti: tre weekend di spettacoli
A Palazzo Milzetti di Faenza, Museo Nazionale dell’età neoclassica in Romagna, ottobre sarà dedicato alla danza con una nuova rassegna nell’ambito di Membrane Culturali 2026. La direzione artistica è affidata a WAMIRIS, con un programma che punta a mettere in dialogo gli spazi storici del palazzo con i linguaggi contemporanei e che quest’anno dedica particolare attenzione alle fasi dell’adolescenza e dell’anzianità. Markdown incollato
Il cartellone si sviluppa in tre fine settimana. Si parte sabato 10 ottobre con Elisabetta Lauro e Gennaro Andrea Lauro e lo spettacolo ZugZwang, mentre domenica 11 ottobre saranno protagonisti la compagnia DNA di Bologna con The coloured series_ Moonlit Ocean e il danzatore riminese Claudio Gasparotto con Viaggio d’ottobre, performance creata appositamente per Palazzo Milzetti e ispirata alla Winterreise di Franz Schubert. Markdown incollato
Sabato 17 ottobre spazio invece ai giovani e all’adolescenza con Agoràdanza, Progetto Cardini e Contenitore movimento, attraverso lavori dedicati all’autostima, al rapporto con il corpo, alla velocità della dimensione digitale e alle relazioni. Markdown incollato
La rassegna proseguirà domenica 25 ottobre con il collettivo di danza di comunità Incontriamoci a Salus e Ti disimparo, dedicato ai modelli culturali, alle relazioni e all’educazione sentimentale e di genere. A seguire una versione del Bolero, coreografata da Emilia Martinci e Martina Stivani, e Ciò che resta di Paola Ponti, che chiuderà il programma. Markdown incollato
Gli spettacoli sono gratuiti previo acquisto del biglietto d’ingresso a Palazzo Milzetti, fino a esaurimento dei posti; la prenotazione è consigliata.
Per informazioni e prenotazioni:
wamirisaps@gmail.com
+39 349 2500963
Tutti gli eventi della rassegna Danza di Membrane Culturali 2026 sono gratuiti previo acquisto di regolare biglietto d’ingresso al Museo Nazionale dell’età Neoclassica in Romagna a Faenza (Palazzo Milzetti), sino a esaurimento posti.
Biglietti di ingresso a Palazzo Milzetti
Intero 5 euro
Ridotto (18-25 anni) 2 euro
Gratuito da 0 a 18 anni e possessori di Carta Milzetti
Carta Milzetti
(valida per un intero anno a partire dalla data di acquisto)
Intero 10 euro
Ridotto (18-25 anni) 4 euro
Info
Palazzo Milzetti – Museo nazionale dell’Età neoclassica in Romagna
tel. + 39 0546 21015 https://palazzomilzetti.cultura.gov.it/
email: mn-bo.pamilzetti-ra@cultura.gov.it