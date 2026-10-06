Faenza, la danza contemporanea entra nelle sale di Palazzo Milzetti: tre weekend di spettacoli

A Palazzo Milzetti di Faenza, Museo Nazionale dell’età neoclassica in Romagna, ottobre sarà dedicato alla danza con una nuova rassegna nell’ambito di Membrane Culturali 2026. La direzione artistica è affidata a WAMIRIS, con un programma che punta a mettere in dialogo gli spazi storici del palazzo con i linguaggi contemporanei e che quest’anno dedica particolare attenzione alle fasi dell’adolescenza e dell’anzianità. Markdown incollato

Il cartellone si sviluppa in tre fine settimana. Si parte sabato 10 ottobre con Elisabetta Lauro e Gennaro Andrea Lauro e lo spettacolo ZugZwang, mentre domenica 11 ottobre saranno protagonisti la compagnia DNA di Bologna con The coloured series_ Moonlit Ocean e il danzatore riminese Claudio Gasparotto con Viaggio d’ottobre, performance creata appositamente per Palazzo Milzetti e ispirata alla Winterreise di Franz Schubert. Markdown incollato

Sabato 17 ottobre spazio invece ai giovani e all’adolescenza con Agoràdanza, Progetto Cardini e Contenitore movimento, attraverso lavori dedicati all’autostima, al rapporto con il corpo, alla velocità della dimensione digitale e alle relazioni. Markdown incollato

La rassegna proseguirà domenica 25 ottobre con il collettivo di danza di comunità Incontriamoci a Salus e Ti disimparo, dedicato ai modelli culturali, alle relazioni e all’educazione sentimentale e di genere. A seguire una versione del Bolero, coreografata da Emilia Martinci e Martina Stivani, e Ciò che resta di Paola Ponti, che chiuderà il programma. Markdown incollato

Gli spettacoli sono gratuiti previo acquisto del biglietto d’ingresso a Palazzo Milzetti, fino a esaurimento dei posti; la prenotazione è consigliata.

Per informazioni e prenotazioni:

wamirisaps@gmail.com

+39 349 2500963

Tutti gli eventi della rassegna Danza di Membrane Culturali 2026 sono gratuiti previo acquisto di regolare biglietto d’ingresso al Museo Nazionale dell’età Neoclassica in Romagna a Faenza (Palazzo Milzetti), sino a esaurimento posti.

Biglietti di ingresso a Palazzo Milzetti

Intero 5 euro

Ridotto (18-25 anni) 2 euro

Gratuito da 0 a 18 anni e possessori di Carta Milzetti

Carta Milzetti

(valida per un intero anno a partire dalla data di acquisto)

Intero 10 euro

Ridotto (18-25 anni) 4 euro