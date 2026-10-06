Festival della Comunità Educante, a Faenza una settimana dedicata a pace, dialogo e giovani

Una settimana di incontri, laboratori e appuntamenti dedicati all’educazione e alla crescita delle giovani generazioni. A Faenza dall’11 al 18 ottobre torna il Festival della Comunità Educante, giunto alla sesta edizione, che quest’anno avrà come filo conduttore «Capaci di pace, con sé stessi, con gli altri, con il creato».

La manifestazione, nata nel 2016, propone oltre una settimana di eventi, tra appuntamenti prefestival e iniziative diffuse, rivolti a bambini, ragazzi, famiglie, scuole e cittadini. Al centro ci saranno i temi del dialogo, della partecipazione e della responsabilità condivisa nel percorso educativo.

Il Festival è organizzato e coordinato dalla Cooperativa Sociale Kaleidos, in collaborazione con la rete educativa del territorio, e sostenuto istituzionalmente dall’Unione della Romagna Faentina e dalla Regione Emilia-Romagna.

Numerosi gli ospiti attesi in città, tra esperti e protagonisti del panorama culturale ed educativo nazionale: Alberto Pellai, Sara Ricciardi, Roberta Favia, Marianella Sclavi, Ezio Aceti, Michele De Beni, Maurizio Maggiani, Don Luigi Verdi, Mariano Iavarone e Oreste Castagna.

“Sostenere e promuovere il Festival della Comunità Educante –sottolinea l’assessora Martina Laghi- è una scelta fondamentale per un’amministrazione, in particolare per un’edizione che mette al centro il valore della pace e la responsabilità collettiva nel costruire ponti e valorizzare il dialogo. Il coinvolgimento delle scuole, delle associazioni e delle cooperative rappresenta il cuore di questo progetto, in cui l’intera comunità è al tempo stesso protagonista e beneficiaria delle tante opportunità offerte. Un ringraziamento va alla Cooperativa Sociale Kaleidos per la cura e il coordinamento dell’evento. Si ricorda che tutti gli appuntamenti sono gratuiti e aperti all’intera cittadinanza, perché l’educazione è un percorso che riguarda e interpella ciascuno di noi”.