Guberti (Camera di Commercio Ravenna): “Sì alla società europea”. La EU-Inc. promette imprese aperte in 48 ore e meno burocrazia

Aprire una società in Europa in 48 ore, con procedure digitali e un costo di costituzione inferiore a 100 euro, senza dover fare i conti ogni volta con regole societarie diverse da Paese a Paese. È l’obiettivo della EU-Inc., la futura società europea prevista dalla Commissione europea nell’ambito del cosiddetto “28° Regime”, sulla quale arriva il sostegno della Camera di commercio di Ferrara Ravenna.

L’idea è quella di affiancare ai modelli societari nazionali un nuovo regime europeo, opzionale e uniforme, che permetta alle imprese di operare più facilmente nel mercato unico. Un modello pensato soprattutto per ridurre tempi, costi e adempimenti per chi vuole avviare un’attività o svilupparla oltre i confini nazionali.

“La scelta di un regime opzionale europeo, alternativo ma non sostitutivo rispetto ai modelli nazionali – ha sottolineato il presidente Giorgio Guberti – il ricorso allo strumento del regolamento, che assicura uniformità e diretta applicabilità in tutti gli Stati membri, la semplicità di accesso per le imprese sono tra gli aspetti più convincenti della proposta comunitaria. Nel contesto odierno, gli imprenditori e le aziende innovative che desiderano espandersi all’interno dell’UE si trovano ad affrontare un panorama giuridico societario frammentato, con 27 ordinamenti nazionali e oltre 60 forme giuridiche diverse. A causa di questa complessità la costituzione di un’impresa può subire ritardi di settimane o addirittura mesi, provocando un rallentamento della crescita e un aumento dei costi, oltre a scoraggiare le espansioni. Per questo, insieme alle associazioni di categoria – ha concluso il presidente della Camera di commercio – siamo pronti a collaborare con Unioncamere, le istituzioni europee e nazionali per un’attuazione rapida del nuovo regime”.

Come funzionerebbe la EU-Inc.

La proposta prevede innanzitutto una registrazione più rapida: imprenditori, fondatori e società potrebbero costituire una EU-Inc. in 48 ore, con un costo inferiore a 100 euro e senza un capitale sociale minimo obbligatorio.

Le procedure sarebbero inoltre semplificate. Le informazioni dell’impresa verrebbero trasmesse una sola volta attraverso un’interfaccia unica europea collegata ai registri nazionali. In una seconda fase è prevista anche la creazione di un registro centrale dell’Unione europea. La società avrebbe inoltre un numero di identificazione fiscale e una partita IVA senza dover ripresentare ogni volta la documentazione.

Il modello sarebbe digitale per definizione, con processi aziendali gestiti online durante l’intero ciclo di vita dell’impresa. Anche le procedure di liquidazione sarebbero interamente digitali e, per le start-up innovative, sono previste procedure di insolvenza semplificate, con l’obiettivo di rendere più semplice anche la possibilità di chiudere un’attività e ripartire.

La proposta punta inoltre a facilitare l’accesso agli investimenti, eliminando alcune formalità in presenza, introducendo procedure digitali per le operazioni di finanziamento e semplificando il trasferimento delle azioni.

Infine, le imprese potrebbero scegliere liberamente lo Stato membro nel quale costituire la EU-Inc. La proposta prevede anche una lista di pratiche vietate, con l’obiettivo di garantire alle nuove società europee un trattamento equivalente a quello delle imprese costituite secondo le normative dei singoli Paesi.

Il prossimo passaggio

La proposta della Commissione europea dovrà ora essere esaminata dal Parlamento europeo e dal Consiglio. L’obiettivo indicato dalla Commissione è arrivare a un accordo entro la fine del 2026.

Il tema della semplificazione degli adempimenti amministrativi si inserisce in un quadro più ampio. Secondo un report della Fondazione Promo PA, presentato nelle scorse settimane durante un convegno nazionale promosso da Camera di commercio di Padova, Unioncamere e InfoCamere per i 30 anni del Registro delle Imprese, le dieci autocertificazioni più diffuse comportano per le imprese italiane circa 3,4 milioni di giornate-uomo all’anno dedicate ad attività amministrative a basso valore aggiunto.