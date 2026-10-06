Il turismo a Faenza continua a crescere: nei primi otto mesi del 2026 supera i risultati già record dello scorso anno
Faenza continua a crescere sul fronte turistico e nei primi otto mesi del 2026 supera i risultati già record dello scorso anno. Da gennaio ad agosto sono stati 45.641 gli arrivi registrati nelle strutture ricettive della città, l’8,22% in più rispetto allo stesso periodo del 2025. Crescono anche i pernottamenti, che raggiungono quota 125.729 (+3,31%), con un contributo particolarmente significativo dei visitatori stranieri, che si fermano a Faenza più a lungo rispetto agli italiani.
I dati provvisori, in attesa di validazione ISTAT e pubblicati dalla Regione Emilia-Romagna, mostrano dunque un andamento positivo per il turismo faentino. La crescita degli arrivi è sostenuta soprattutto dalla componente nazionale: i turisti italiani sono stati 34.044, il 9,66% in più rispetto ai primi otto mesi del 2025. Gli arrivi dall’estero sono invece 11.597, con una crescita del 4,21%.
Il quadro cambia se si guardano le presenze. I pernottamenti dei visitatori stranieri sono arrivati a 47.364, segnando un aumento del 10,78%, mentre quelli degli italiani si sono attestati a 78.365, in calo dello 0,73%. La permanenza media complessiva è di 2,75 notti: 2,30 per gli italiani e ben 4,08 per gli stranieri.
Particolarmente dinamica è stata la prima parte dell’anno, con aumenti degli arrivi a gennaio (+14,71%), febbraio (+19,94%), marzo (+13,78%), aprile (+25,97%) e maggio (+24,51%). Nei mesi estivi i flussi si sono stabilizzati, mantenendosi comunque complessivamente su livelli superiori a quelli dello scorso anno.
Anche la distinzione tra strutture alberghiere ed extra-alberghiere restituisce indicazioni interessanti. Gli alberghi hanno registrato 33.188 arrivi (+8,98%) e 67.721 pernottamenti (-1,69%), con una permanenza media di 2,04 notti. L’extra-alberghiero ha invece registrato 12.453 arrivi (+6,25%) e 58.008 presenze (+9,83%), con una permanenza media di 4,66 notti. La rilevazione riguarda il 92,9% delle strutture ricettive presenti sul territorio comunale.
«I dati dei primi otto mesi del 2026 -sottolineano l’assessora alla Cultura e Turismo Giulia Bassani e il sindaco Massimo Isola– confermano una dinamica positiva per il turismo a Faenza, con una crescita degli arrivi che si accompagna a un aumento delle presenze e a un contributo particolarmente significativo dei visitatori stranieri. È un segnale importante, soprattutto perché si inserisce in un percorso di consolidamento avviato negli ultimi anni e fa seguito a un 2025 già da record per il turismo nella Romagna Faentina. Questi risultati incoraggiano a proseguire nel lavoro di valorizzazione della nostra città, delle sue eccellenze culturali e artistiche, a partire dal patrimonio ceramico, forte di un territorio ricco di esperienze da scoprire. La sfida è continuare a rafforzare l’attrattività di Faenza, intercettando nuovi target e lavorando insieme agli operatori del settore, affinché il turismo rappresenti sempre più un’opportunità di crescita per l’economia locale e per la comunità».
«I dati incoraggianti di questa prima parte dell’anno — aggiunge il sindaco Massimo Isola — ci creano sicuramente curiosità e aspettativa anche per i prossimi mesi, alla luce di trend che si fanno sempre più strutturali. C’è grande ottimismo per il mese di settembre, da sempre un periodo dal fortissimo impatto per Faenza dal punto di vista del turismo culturale e della progettualità che abbiamo messo in campo sul territorio»