Il turismo a Faenza continua a crescere: nei primi otto mesi del 2026 supera i risultati già record dello scorso anno

Faenza continua a crescere sul fronte turistico e nei primi otto mesi del 2026 supera i risultati già record dello scorso anno. Da gennaio ad agosto sono stati 45.641 gli arrivi registrati nelle strutture ricettive della città, l’8,22% in più rispetto allo stesso periodo del 2025. Crescono anche i pernottamenti, che raggiungono quota 125.729 (+3,31%), con un contributo particolarmente significativo dei visitatori stranieri, che si fermano a Faenza più a lungo rispetto agli italiani.

I dati provvisori, in attesa di validazione ISTAT e pubblicati dalla Regione Emilia-Romagna, mostrano dunque un andamento positivo per il turismo faentino. La crescita degli arrivi è sostenuta soprattutto dalla componente nazionale: i turisti italiani sono stati 34.044, il 9,66% in più rispetto ai primi otto mesi del 2025. Gli arrivi dall’estero sono invece 11.597, con una crescita del 4,21%.

Il quadro cambia se si guardano le presenze. I pernottamenti dei visitatori stranieri sono arrivati a 47.364, segnando un aumento del 10,78%, mentre quelli degli italiani si sono attestati a 78.365, in calo dello 0,73%. La permanenza media complessiva è di 2,75 notti: 2,30 per gli italiani e ben 4,08 per gli stranieri.

Particolarmente dinamica è stata la prima parte dell’anno, con aumenti degli arrivi a gennaio (+14,71%), febbraio (+19,94%), marzo (+13,78%), aprile (+25,97%) e maggio (+24,51%). Nei mesi estivi i flussi si sono stabilizzati, mantenendosi comunque complessivamente su livelli superiori a quelli dello scorso anno.

Anche la distinzione tra strutture alberghiere ed extra-alberghiere restituisce indicazioni interessanti. Gli alberghi hanno registrato 33.188 arrivi (+8,98%) e 67.721 pernottamenti (-1,69%), con una permanenza media di 2,04 notti. L’extra-alberghiero ha invece registrato 12.453 arrivi (+6,25%) e 58.008 presenze (+9,83%), con una permanenza media di 4,66 notti. La rilevazione riguarda il 92,9% delle strutture ricettive presenti sul territorio comunale.

«I dati dei primi otto mesi del 2026 -sottolineano l’assessora alla Cultura e Turismo Giulia Bassani e il sindaco Massimo Isola– confermano una dinamica positiva per il turismo a Faenza, con una crescita degli arrivi che si accompagna a un aumento delle presenze e a un contributo particolarmente significativo dei visitatori stranieri. È un segnale importante, soprattutto perché si inserisce in un percorso di consolidamento avviato negli ultimi anni e fa seguito a un 2025 già da record per il turismo nella Romagna Faentina. Questi risultati incoraggiano a proseguire nel lavoro di valorizzazione della nostra città, delle sue eccellenze culturali e artistiche, a partire dal patrimonio ceramico, forte di un territorio ricco di esperienze da scoprire. La sfida è continuare a rafforzare l’attrattività di Faenza, intercettando nuovi target e lavorando insieme agli operatori del settore, affinché il turismo rappresenti sempre più un’opportunità di crescita per l’economia locale e per la comunità».