Laurea Honoris Causa per Gian Carlo Minardi: il riconoscimento al Palais des Nations

Un nuovo prestigioso riconoscimento per Gian Carlo Minardi. Venerdì 2 ottobre, al Palais des Nations, il fondatore dell’omonima scuderia di Formula 1 ha ricevuto la Laurea Honoris Causa in International Business Administration and Entrepreneurship, conferita da GIOYA Higher Education Institution.

La cerimonia si è svolta nell’ambito dell’UPEACE & GIOYA Graduation Day, organizzato in collaborazione con la United Nations University for Peace (UPEACE) e CIFAL-UNITAR (United Nations Institute for Training and Research).

Il riconoscimento è stato assegnato a Minardi per una carriera nel motorsport caratterizzata dall’attività manageriale, dall’ingegneria e dall’innovazione, ma anche per il ruolo svolto come mentore e talent scout nella crescita di generazioni di piloti e ingegneri.

Nella motivazione viene sottolineata in particolare la capacità dell’imprenditore faentino di unire visione imprenditoriale, innovazione tecnica e integrità etica, accompagnandole a una costante attenzione verso la crescita delle persone e dei giovani talenti.

Un aspetto che ha contraddistinto l’intera carriera di Minardi, capace di individuare e valorizzare numerosi protagonisti del mondo delle corse e di coniugare la ricerca della competitività con una forte dimensione umana.

Nel corso della cerimonia Gian Carlo Minardi si è rivolto anche agli studenti presenti, affidando loro un messaggio legato alla propria esperienza professionale e personale.