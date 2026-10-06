Linguaggi visivi e immaginario nell’età di Teodorico. Appuntamento il 7 ottobre

Come venivano utilizzate le immagini e l’arte nell’Italia del VI secolo? E quale ruolo avevano nel costruire l’immaginario politico e culturale dell’età di Teodorico? A questi temi è dedicato il nuovo appuntamento del ciclo “Intorno a Teodorico”, inserito nella rassegna Tempus non vincit omnia: la memoria di Teoderico, i racconti di un regno, curata dal Dipartimento di Beni Culturali di Ravenna dell’Università di Bologna.

Protagonista dell’incontro sarà la professoressa Maria Cristina Carile, docente del Dipartimento di Beni Culturali dell’Università di Bologna, che accompagnerà il pubblico alla scoperta dei linguaggi visivi dell’età teodericiana.

L’appuntamento, in programma il 7 ottobre, inizierà alle 16.30 con una breve visita al Mausoleo di Teodorico a cura della relatrice. La visita servirà anche a introdurre i temi della conferenza, in programma alle 17.00 nello Spazio Teodorico, dal titolo “Linguaggi visivi e immaginario nell’età di Teodorico”.

Al centro dell’incontro saranno l’iconografia, l’arte e la cultura visuale dell’epoca ostrogota. Attraverso l’analisi dei monumenti e delle espressioni artistiche del periodo, la conferenza approfondirà il modo in cui immagini e forme architettoniche contribuirono a costruire e trasmettere l’immaginario politico, ideologico e culturale dell’età di Teodorico.

L’iniziativa fa parte del ciclo “Intorno a Teodorico”, dedicato alla figura del sovrano ostrogoto e alla memoria del suo regno.

La partecipazione alla conferenza è gratuita. Per la visita guidata dalla relatrice è invece previsto il biglietto ordinario. L’ingresso è gratuito per gli abbonati e per le categorie previste dalla legge.