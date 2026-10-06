Montagna. Dalla Regione ER sostegno a Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme

Un contributo regionale di fino a 17 mila euro per ogni nuova assunzione a tempo indeterminato di lavoratori o lavoratrici che hanno perso involontariamente il lavoro, per le aziende ubicate nei territori montani e nelle aree interne. È quanto prevede il nuovo bando della Regione Emilia-Romagna, che mette a disposizione complessivamente 2 milioni di euro. In provincia di Ravenna la misura riguarda Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme, riconosciuti dalla Regione come Comuni montani.

“Con questo bando la Regione dà seguito concretamente all’impegno assunto dopo la nuova classificazione nazionale: continuare a utilizzare la propria classificazione per le politiche rivolte alla montagna – dichiara Niccolò Bosi, consigliere regionale del Partito Democratico –. È una scelta importante per il nostro territorio: la classificazione nazionale considera infatti come comune montano, in provincia di Ravenna, soltanto Casola Valsenio, mentre la Regione continua a riconoscere anche Brisighella e Riolo Terme. Non vogliamo lasciare indietro nessuna delle nostre comunità montane, e delle persone che ci abitano e lavorano”.