Patuelli: “Allontanarsi dalla memoria storica rischia di farci ripetere gli errori del passato”

Antonio Patuelli, penultimo a destra, con il professor Paolo Valvo, primo a sinistra, Elio Pezzi e Monsignor Lorenzo Ghizzoni.

“Chi aveva vissuto, come De Gasperi, la prima e la seconda guerra mondiale in modo lucido e razionale non poteva che essere convintamente europeista. Il problema è che oggi ci allontaniamo dalla memoria storica e si rischia di commettere gli stessi errori del passato”. Lo ha affermato Antonio Patuelli, presidente della Cassa di Ravenna, intervenendo all’inaugurazione della mostra “Servus Inutilis. Alcide De Gasperi e la politica come servizio”, ospitata nella Sala Spadolini della Biblioteca Oriani di Ravenna.

Nel suo intervento Patuelli ha ripercorso il ruolo avuto dallo statista trentino nella storia italiana, sottolineandone la centralità “nella rifondazione dell’Italia e nella fondazione della Repubblica Italiana”.

Patuelli si è soffermato anche sugli anni trascorsi da De Gasperi come bibliotecario in Vaticano, un periodo che gli consentì di entrare in contatto con importanti personalità dell’epoca. Un’esperienza che precedette il ruolo assunto come ministro degli Esteri e successivamente come presidente del Consiglio. Nel giugno del 1946, ha ricordato Patuelli, De Gasperi esercitò inoltre provvisoriamente le funzioni di Capo dello Stato nella fase di transizione istituzionale successiva al referendum.

All’inaugurazione della mostra sono intervenuti anche l’arcivescovo di Ravenna-Cervia, monsignor Lorenzo Ghizzoni, il sindaco di Ravenna Alessandro Barattoni e la presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, Mirella Falconi Mazzotti.

La mostra è stata curata da Paolo Valvo, professore di Storia contemporanea all’Università Cattolica di Milano, che insieme a Patuelli ha partecipato al dibattito coordinato dal giornalista Elio Pezzi.