Ravenna al Centro replica a Scozzoli e Tassinari: “Erano già stati allontanati dalla lista civica”

La lista civica Ravenna al Centro interviene sulla posizione dei presidenti Scozzoli e Tassinari, sostenendo che il proprio direttivo ne avesse già deciso l’allontanamento il 5 settembre 2025, ritenendo il loro comportamento in contrasto con le linee politiche del movimento.

Secondo quanto riferito dalla lista civica, alla base della decisione vi sarebbe stato l’accordo di collaborazione stretto dalle rispettive società con Coopernuoto. Ravenna al Centro ribadisce le proprie critiche nei confronti della gestione della piscina comunale e accusa Coopernuoto di avere assunto fin dagli esordi una posizione di monopolio, con un presunto conflitto di interessi nei confronti delle società sportive del territorio.