Ravenna al Centro replica a Scozzoli e Tassinari: “Erano già stati allontanati dalla lista civica”
La lista civica Ravenna al Centro interviene sulla posizione dei presidenti Scozzoli e Tassinari, sostenendo che il proprio direttivo ne avesse già deciso l’allontanamento il 5 settembre 2025, ritenendo il loro comportamento in contrasto con le linee politiche del movimento.
Secondo quanto riferito dalla lista civica, alla base della decisione vi sarebbe stato l’accordo di collaborazione stretto dalle rispettive società con Coopernuoto. Ravenna al Centro ribadisce le proprie critiche nei confronti della gestione della piscina comunale e accusa Coopernuoto di avere assunto fin dagli esordi una posizione di monopolio, con un presunto conflitto di interessi nei confronti delle società sportive del territorio.
Nel comunicato vengono inoltre ricordate alcune precedenti dichiarazioni pubbliche dei due presidenti critiche nei confronti della stessa Coopernuoto, che in un’occasione sarebbe stata definita da uno di loro “il barbaro che avanza”.
Ravenna al Centro si dice quindi sorpresa dalla richiesta, arrivata a distanza di circa un anno, di maggiori «confronti e condivisioni», chiedendosi a quale titolo venga avanzata dopo quello che la lista considera un cambiamento di posizione.
“Senza alcun rancore”, conclude la nota, Ravenna al Centro augura ai due presidenti un buon proseguimento della loro attività sportiva natatoria e ribadisce di essere aperta a quanti ne condividano i principi di “lealtà e condivisione” sui temi della piscina, dello sport e dell’ambiente.