Ravenna, controlli rafforzati tra piazza Farini e Giardini Speyer: verifiche anche su armi e droga

Foto d'archivio

Controlli rafforzati nelle aree di Ravenna maggiormente frequentate dagli studenti, dalla stazione ferroviaria e dal terminal degli autobus di piazza Farini fino ai Giardini Speyer e ai parchi cittadini. La Polizia di Stato, con il concorso della Guardia di Finanza, ha intensificato nella giornata odierna i servizi di prevenzione e contrasto ai fenomeni di illegalità che coinvolgono la popolazione giovanile, concentrandosi in particolare nelle fasce orarie di maggiore afflusso degli studenti.

L’attività ha avuto l’obiettivo di garantire un presidio nelle zone interessate dagli spostamenti degli studenti e di prevenire e contrastare fenomeni legati principalmente agli stupefacenti e a forme di aggressività, anche connesse al possesso di strumenti atti ad offendere.

Fin dalla prima mattinata, i poliziotti della Questura di Ravenna hanno operato in piazza Farini, in corrispondenza dell’uscita della stazione ferroviaria e del terminal degli autobus. I controlli sulle persone hanno compreso anche la verifica dell’eventuale possesso di armi bianche e di strumenti atti ad offendere.

Importante, nell’attività, il contributo della Guardia di Finanza, che ha messo a disposizione un’unità cinofila per i controlli.

Terminata la fascia oraria di punta legata agli ingressi nelle scuole, i servizi si sono spostati ai Giardini Speyer e nei parchi cittadini, dove recentemente erano state segnalate situazioni di microcriminalità e degrado.