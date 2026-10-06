San Pietro in Vincoli, approvata la sistemazione del parcheggio dell’impianto sportivo

L’obiettivo del progetto è quindi quello di rendere l’area pienamente fruibile dall’utenza sportiva, impedendo l’accesso ai mezzi non autorizzati. Attualmente il piazzale presenta una parte asfaltata di circa 1.200 metri quadri e una parte ghiaiata. Nell’ambito dei lavori si provvederà a ripristinare la pavimentazione in asfalto mediante la chiusura delle buche con stabilizzato, il ripristino della pavimentazione dove mancante e la stesura di un nuovo tappeto di usura in tutta l’area.

La parte ghiaiata sarà sistemata mediante la stesura di stabilizzato. Dove necessario, si provvederà alla sistemazione dell’impianto di scarico delle acque piovane. Infine saranno posizionati elementi prefabbricati in cemento armato a delimitazione dell’area con sovrastanti paletti dissuasori.

Saranno infine previsti due parcheggi per persone con ridotta o impedita capacità motoria.

Il costo dei lavori è di 147mila euro finanziato nel Piano degli investimenti 2026.