Tre operai morti in dieci giorni, i sindacati: “Basta stragi nei cantieri”. Chiesto un tavolo regionale

foto d'archivio

Tre lavoratori edili morti in meno di dieci giorni nei cantieri dell’Emilia-Romagna. Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil regionali chiedono un intervento immediato delle istituzioni e la convocazione di un tavolo sulla sicurezza sul lavoro.

L’ultimo incidente mortale è quello avvenuto a Rimini, dove ha perso la vita Saim Myrtaj, operaio rimasto gravemente ferito dopo essere precipitato da un’impalcatura. I sindacati ricordano anche Ruslan Railean e Hprobets Oleksandr, morti rispettivamente a Bologna e Faenza.

“Non possiamo più tollerare che uscire di casa per guadagnarsi da vivere significhi rischiare la vita”, affermano le tre sigle sindacali, che individuano tra le criticità del settore edile “carenze strutturali, ritmi esasperati, subappalti al massimo ribasso, controlli insufficienti, precarietà, sfruttamento e lavoro grigio e nero”.

Feneal, Filca e Fillea chiedono quindi maggiori controlli nei cantieri attraverso un piano di assunzione di nuovi ispettori del lavoro, la qualificazione delle imprese, sanzioni più severe in caso di violazioni delle norme di sicurezza e una formazione obbligatoria dei lavoratori prima del loro ingresso nei cantieri.

Tra le richieste avanzate anche l’istituzione di una Procura nazionale sulle morti sul lavoro e l’introduzione del reato di omicidio sul lavoro. I sindacati sollecitano inoltre Governo e Parlamento ad approvare entro la fine della legislatura una norma che garantisca il gratuito patrocinio alle famiglie delle vittime. Secondo le organizzazioni sindacali, infatti, i familiari sono spesso costretti ad affrontare ingenti spese legali nei procedimenti giudiziari successivi agli incidenti.

Sul piano regionale, Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil hanno chiesto al presidente della Regione, all’assessore al Lavoro e alla presidente del Comitato per la salute e la sicurezza la convocazione di un tavolo regionale e del Comitato di coordinamento sulla salute e la sicurezza. Una riunione che, riferiscono i sindacati, dovrebbe essere convocata a breve.