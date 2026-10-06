Violenza sulle donne. Linea Rosa: “Non siete sole, i nostri servizi sempre attivi”

Massima solidarietà, vicinanza e un supporto concreto a 360 gradi. L’associazione Linea Rosa si schiera pubblicamente a sostegno della donna recentemente vittima di una grave violenza sessuale nel territorio, ribadendo l’importanza di non lasciare sole le donne che subiscono tali traumi e offrendo i propri servizi per accompagnarle nel delicato percorso di elaborazione dell’accaduto.

“L’episodio riaccende i riflettori su una piaga sociale drammatica e dalle molteplici sfaccettature – sottolineano da Linea Rosa -. Se da un lato la cronaca porta spesso alla ribalta la violenza da strada esercitata da sconosciuti, dall’altro i dati raccolti annualmente dai centri antiviolenza continuano a mostrare una realtà ancora più complessa e pervasiva. La quota maggioritaria degli abusi, infatti, si consuma tra le mura domestiche: si tratta di violenze intra-familiari agite da partner, ex partner o persone comunque conosciute dalla vittima”.

“Esprimiamo la nostra piena solidarietà alla donna” – fanno sapere dall’associazione. “A lei, e a tutte le donne che si trovano in situazioni di sofferenza o pericolo, vogliamo dire che Linea Rosa c’è. Con le nostre operatrici, le nostre psicologhe e le nostre consulenti legali siamo pronte a sostenere chiunque ne abbia bisogno, garantendo protezione, ascolto e assoluta riservatezza, grazie al supporto dell’amministrazione comunale”.