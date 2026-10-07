Aggredisce la compagna mentre è ha l’affidamento in prova ai servizi sociali: torna in carcere

Era già sottoposto all’affidamento in prova al servizio sociale, una misura alternativa alla detenzione, ma dopo un intervento della Polizia per un’aggressione ai danni della compagna è scattata la sospensione della misura e il ritorno in carcere. È quanto accaduto a un cittadino ravennate, arrestato nel pomeriggio di ieri, 6 ottobre, dagli agenti della Squadra Mobile di Ravenna.

L’uomo era già destinatario di una condanna definitiva, risalente al 2024 e pronunciata dal Tribunale di Ravenna. Nella fase di esecuzione della pena aveva ottenuto l’affidamento in prova al servizio sociale, una modalità alternativa alla detenzione che consente al condannato di scontare la pena fuori dal carcere rispettando precise prescrizioni.

La situazione è cambiata il 4 ottobre, quando le Volanti della Questura di Ravenna sono intervenute nell’abitazione dell’uomo a seguito di un’aggressione nei confronti della compagna. Dopo l’intervento delle pattuglie è stato attivato il cosiddetto codice rosso e la vicenda è stata immediatamente segnalata all’Ufficio di Sorveglianza di Bologna, l’autorità giudiziaria competente a valutare il comportamento di chi sta scontando una pena in regime alternativo.

Alla luce di quanto accaduto, l’Ufficio di Sorveglianza ha ritenuto la condotta contestata incompatibile con la prosecuzione dell’affidamento in prova.

Nella mattinata del 6 ottobre il Magistrato di Sorveglianza di Bologna ha quindi disposto in via cautelare la sospensione dell’affidamento in prova e l’immediata traduzione in carcere.