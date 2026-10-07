Ancarani (FI): “Liste d’attesa. Carradori scarica le responsabilità su Roma. Ma la sanità in Romagna la governano la Regione e l’Ausl”

Leggo con stupore l’intervista in cui il direttore generale dell’Ausl Romagna, Tiziano Carradori, invita chi raccoglie firme sulle liste d’attesa a “fare scelte a Roma”. Appare tuttavia un tentativo di spostare altrove un problema che i cittadini romagnoli vivono qui, ogni giorno, e che l’azienda da lui diretta non è riuscita a risolvere.

Il dg dovrebbe sa bene come la sanità sia di competenza regionale. A Roma si stanzia il Fondo sanitario nazionale, che nel quadro citato nella stessa intervista cresce in valore assoluto, da 141,5 miliardi nel 2025 a 160 nel 2029. Spetta poi alla Regione e alle aziende sanitarie decidere come spendere quelle risorse, come organizzare i CUP, come assumere, come programmare l’offerta. Chiedere ai cittadini di non protestare in Romagna, perché la responsabilità sarebbe altrove, significa non voler rispondere del proprio operato.

Le inefficienze le ammette lo stesso Carradori riconoscendo che i tempi di attesa “sono ancora critici” e la diminuzione è solo “leggera”; che il sistema informativo delle prenotazioni è “ancora poco affidabile”; che molte farmacie collegate al Farmacup non fanno le pre-liste, con il risultato che ci sono “persone con prenotazioni a due o tre anni”; che mancano 150-200 medici e 300-400 infermieri, con punte del 25-30% di carenza nei pronto soccorso.

Prenotazioni a due o tre anni per colpa di un’organizzazione che non funziona non sono colpa del governo nazionale. Sono un problema di gestione locale, che da anni è sotto gli occhi di tutti e che i cittadini pagano in termini di salute.

Anche sulle carenze del personale, la narrazione non regge: Carradori attribuisce molto al tetto di spesa del 2004, che però è stato confermato da governi di ogni colore e che le Regioni, compresa la nostra, non hanno mai messo al centro della propria battaglia con la stessa forza con cui oggi lo fa il dg. Ci dica piuttosto cosa ha fatto l’Ausl Romagna per rendere attrattivi i propri ospedali, a partire da quello di Ravenna noto proprio per essere in molti reparti RESPINGENTE, per trattenere i professionisti, per evitare che pronto soccorso, radiologia, oculistica e dermatologia restino scoperti. Dopo mesi di ricerca di 30 tecnici di radiologia, con macchine nuove ferme per mancanza di personale, il problema non è la raccolta firme.

Carradori denuncia poi la fuga dei professionisti verso il privato accreditato e l’ipocrisia dell’intramoenia. Sono questioni serie. Ma l’Ausl ha aumentato di oltre 13 milioni di euro gli acquisti dal privato accreditato, per sua stessa ammissione. Si ammetta, allora, che il pubblico non riesce a rispondere e che i cittadini che risiedono nei distretti di Ausl Romagna sono costretti a pagare due volte, con le tasse e di tasca propria, oppure a rinunciare alle cure.

Carradori sostiene che i politici parlano “senza sapere di cosa parlano”. Chi raccoglie firme porta la voce di centinaia di cittadini che aspettano visite ed esami e non possono aspettare un “grande dibattito pubblico”, per quanto auspicabile. Il dibattito lo si fa anche con i fatti, e i fatti sono liste d’attesa lunghe, personale insufficiente, prenotazioni disorganizzate, pronto soccorso in affanno.

Forza Italia continuerà a pretendere trasparenza sui dati, tempi certi, una programmazione seria dell’offerta pubblica e il controllo sull’uso delle risorse. Siamo disponibili a un confronto serio con la Regione e con l’Ausl, ma non accettiamo lezioni da chi, dopo anni alla guida dell’azienda, risponde ai cittadini che la colpa è di qualcun altro.