Autista aggredito e sciopero, Corsini: “Sulla sicurezza Start Romagna ha già fatto molto”

“Quanto accaduto al nostro autista è un episodio inaccettabile”, ma Start Romagna non può essere descritta come un’azienda ferma o incapace di intervenire sulla sicurezza. È questo il punto centrale della replica del presidente di Start Romagna, Andrea Corsini, dopo la proclamazione dello sciopero di 24 ore previsto per venerdì 9 ottobre nei bacini di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, con possibili ripercussioni anche sul servizio traghetto a Ravenna.

La mobilitazione, proclamata da Filt Cgil, Fit Cisl, Faisa Cisal, Usb Lavoro Privato e Ugl Autoferro, arriva dopo l’aggressione subita il 5 ottobre a Rimini da un autista della linea 9, che ha riportato una prognosi di 20 giorni. I sindacati hanno posto al centro della protesta il tema della sicurezza di lavoratori e passeggeri, chiedendo interventi immediati anche sugli autobus ancora sprovvisti delle paratie di protezione del posto guida.

Corsini, nella sua dichiarazione, ribadisce innanzitutto la solidarietà dell’azienda all’autista aggredito e ricorda che Start Romagna ha già presentato denuncia, mettendo a disposizione delle Forze dell’Ordine anche le immagini registrate dai sistemi di bordo.

Il presidente afferma inoltre di rispettare la decisione delle organizzazioni sindacali di scioperare e riconosce come legittimo il richiamo alla sicurezza. Quello che contesta è invece la rappresentazione di Start Romagna come un’azienda che non avrebbe fatto abbastanza. “Ciò che invece non possiamo condividere è che, partendo da questo episodio, venga rappresentata Start Romagna come un’azienda inerte o incapace di intervenire. È una rappresentazione che non corrisponde alla realtà e che viene smentita dalle azioni concrete messe in campo dall’azienda.”

Paratie, Panic Button e formazione

Corsini ricorda quindi gli interventi già realizzati per aumentare la protezione di autisti, verificatori e passeggeri. Secondo quanto riferisce il presidente, sul fronte dell’adeguamento dei mezzi e dell’installazione delle paratie protettive Start Romagna ha anticipato le scadenze previste dal decreto ministeriale, accelerando il programma di interventi.

L’azienda, aggiunge Corsini, ha inoltre introdotto strumenti ulteriori rispetto agli obblighi normativi. Tra questi il Panic Button, un dispositivo che consente all’autista, in caso di pericolo, di attivare immediatamente un allarme verso le sale operative delle Forze dell’Ordine. Il sistema permette di trasmettere anche la geolocalizzazione del mezzo e le immagini delle telecamere di bordo, con l’obiettivo di rendere più rapido un eventuale intervento.

A questo si aggiungono, spiega Start Romagna, i protocolli di sicurezza sottoscritti con le Prefetture e con gli altri soggetti istituzionali dei territori, gli interventi tecnologici sui mezzi e la formazione del personale. “È quindi un lavoro che coinvolge contemporaneamente mezzi, persone, tecnologie e collaborazione con le istituzioni e le Forze dell’Ordine.”

Corsini non nega però l’esistenza del problema. Al contrario, sottolinea che l’aggressione del 5 ottobre impone di mantenere alta l’attenzione e continuare a migliorare le misure di protezione. “Nessuno sostiene che il problema della sicurezza non esista e quanto accaduto ci impone di mantenere alta l’attenzione e di continuare a migliorare.”

La posizione dell’azienda è quindi quella di distinguere il confronto sulle misure di sicurezza dalla contestazione di una presunta inerzia di Start Romagna. Corsini rivendica gli interventi già effettuati e quelli ancora in corso, chiedendo che il confronto avvenga sulla base di fatti e dati. “Il confronto sindacale, anche quando è duro, è pienamente legittimo, così come lo è lo sciopero proclamato da alcune organizzazioni sindacali. Ma è altrettanto legittimo chiedere che vengano riconosciuti gli interventi realizzati e quelli in corso e che non venga attribuita all’azienda un’inerzia che i fatti non confermano.”

La conclusione guarda alla collaborazione tra azienda, sindacati e istituzioni: “La sicurezza dei lavoratori e dei passeggeri non dovrebbe essere un terreno di contrapposizione, ma un obiettivo comune sul quale istituzioni, azienda e rappresentanze dei lavoratori devono continuare a collaborare.”