Cattolica, stop all’asta del pesce: Legacoop, “un segno evidente della crisi del settore ittico”

La Cooperativa Casa del Pescatore interrompe l’asta automatica del pesce al Mercato ittico di Cattolica. Una decisione che, secondo Legacoop Romagna e Federcoop Romagna, è il segnale delle difficoltà sempre più evidenti che interessano il comparto della pesca: la concorrenza del prodotto ittico proveniente dall’estero, gli effetti dei cambiamenti climatici, la riduzione del pescato, l’aumento dei costi del carburante, il ricambio generazionale e i costi di gestione, sono tutti fattori che stanno mettendo a dura prova il comparto. A questi si aggiunge il rischio di un’ulteriore riduzione della flotta legato alle politiche di dismissione delle imbarcazioni.

La chiusura dell’asta rappresenta quindi un effetto tangibile di una situazione nella quale le cooperative fanno sempre più fatica a sostenere i costi dei servizi tradizionalmente offerti al settore.

La fine dell’asta, tuttavia, non significa la fine della pesca nella “Regina dell’Adriatico”.«La Cooperativa Casa del Pescatore continuerà infatti a portare avanti le altre attività – evidenzia il vicepresidente Antonio Morritti –, prima fra tutte il laboratorio di trasformazione del pescato locale per la produzione di piatti tipici destinati alla vendita al dettaglio nel negozio di via Costa e alla grande distribuzione, nonché per la produzione conto terzi. Il prodotto pescato dalle imbarcazioni dei soci della cooperativa, inoltre, grazie ad un accordo concluso recentemente con la gemella Cooperativa Casa del Pescatore, troverà sbocco presso il mercato ittico di Cesenatico: un modo per garantire opportunità al lavoro delle imprese della pesca di Cattolica e per fare in modo che sia possibile per il territorio romagnolo, le attività di ristorazione e i cittadini l’approvvigionamento di prodotto ittico di qualità».

La Cooperativa Casa del Pescatore non cerca solamente strade per conservare quanto fatto fino ad ora. Proprio la capacità di trasformarsi e di cercare nuove strade è l’elemento cruciale per il futuro della pesca.