Faenza, presidio dei sindacati davanti al cantiere dove è morto Oleksandr Horberts: “La sicurezza non è negoziabile”

Ci sono luoghi in cui le parole sulla sicurezza assumono un peso diverso. A Faenza, oggi pomeriggio, i sindacati sono tornati davanti al cantiere di via Pana 34, dove il 1° ottobre ha perso la vita Oleksandr Horberts, 42 anni, operaio ucraino.

A pochi giorni dalla tragedia, FILCA CISL Romagna, FILLEA CGIL Ravenna e FENEAL UIL Ravenna hanno scelto di tenere proprio lì il loro presidio, insieme alle confederazioni territoriali, per ricordare il lavoratore e chiedere che la sicurezza nei cantieri non venga considerata un tema da affrontare soltanto dopo una morte.

Horberts è deceduto dopo essere stato colpito dalla caduta di un carico dalla gru presente nel cantiere in cui prestava servizio. Nell’incidente è rimasto ferito anche un altro operaio, di 55 anni. Sull’accaduto sono in corso le indagini e spetta agli organi competenti ricostruire la dinamica e accertare le responsabilità.

Dal presidio di Faenza, i sindacati hanno ribadito che non basta individuare le cause dell’incidente, ma occorre intervenire sull’organizzazione del lavoro e sulla prevenzione. “Non è sufficiente individuare le cause, ma si rende necessario un cambiamento concreto all’interno dei cantieri”, sostengono FILCA, FILLEA e FENEAL.

Il messaggio scelto per la manifestazione è “La sicurezza non è negoziabile”. Le organizzazioni sindacali chiedono di superare quello che definiscono il “consueto copione” fatto di cordoglio e indignazione dopo ogni tragedia, seguito dal ritorno alla normalità fino al successivo incidente.

“Non risulta accettabile uscire di casa per recarsi al lavoro senza la certezza di fare ritorno”, affermano i sindacati, ricordando come dietro ogni lavoratore che perde la vita ci siano una famiglia, dei colleghi e una comunità colpita.

Nel settore delle costruzioni, secondo FILCA, FILLEA e FENEAL, la sicurezza deve essere il perno dell’organizzazione del lavoro e non può essere subordinata ai tempi di consegna, alla produzione, ai costi o ad altri interessi economici. Da qui la richiesta di una prevenzione più concreta, formazione effettiva, controlli rigorosi, rispetto delle norme e dei contratti e una maggiore assunzione di responsabilità lungo l’intera filiera degli appalti e dei subappalti.

Il presidio di Faenza si inserisce in una mobilitazione che in questi giorni ha toccato anche Rimini. Ieri mattina FENEAL UIL, FILCA CISL e FILLEA CGIL hanno manifestato davanti alla Prefettura dopo la morte di Saim Myrtaj, muratore albanese di 59 anni, caduto da un ponteggio in un cantiere di via Coletti.

Una delegazione sindacale è stata ricevuta dal Prefetto. Al centro dell’incontro sono stati posti il valore della bilateralità, il ruolo dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali (RLST) e la richiesta di un incremento di ispettori, risorse e personale nei servizi di prevenzione delle Aziende USL e presso l’Ispettorato del lavoro.

I sindacati richiamano infine i dati regionali: nei primi sette mesi del 2026 in Emilia-Romagna si sono registrati 48 decessi sul lavoro, il 2,1% in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.