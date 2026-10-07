Giovedì 8 ottobre il primo appuntamento delle nuove Letture Classensi in collaborazione con l’Università di Bologna

Giovedì 8 ottobre alle 17.30 tornano le Letture Classensi, organizzate in collaborazione con il Dipartimento di Beni Culturali del Campus di Ravenna di Unibo. Il nuovo ciclo di appuntamenti, curato da Nicolò Maldina, professore di letteratura italiana, in particolare medievale e moderna, ha come titolo “Un libro da italiani”. Ugo Foscolo lettore e interprete di Dante.

Gli incontri indagheranno che cosa lega Dante Alighieri a Ugo Foscolo; due autori lontani nel tempo, ma vicini per sensibilità, visione della poesia e rapporto con la storia. Il ciclo metterà in luce la profonda influenza esercitata dalla figura e dall’opera dell’Alighieri sulla formazione e sulla poetica foscoliana.

Al centro del percorso è il ruolo di Foscolo nella riscoperta e nella valorizzazione di Dante tra Settecento e Ottocento. Attraverso i suoi scritti e le sue riflessioni, l’autore dell’Ortis contribuisce a restituire alla figura e all’opera dell’Alighieri una nuova centralità nella cultura italiana, riconoscendovi una voce capace di parlare al proprio presente. Da questo rapporto prende avvio una riflessione più ampia, che attraversa la letteratura, la storia e la vicenda personale dei due autori. Il percorso mette così in relazione idee ed esperienze, seguendo il filo della memoria, dell’identità, dell’esilio e della libertà.

In ciascuno dei tre appuntamenti, che si svolgeranno alle 17.30, interverranno due relatori, che approfondiranno un aspetto specifico del rapporto tra Foscolo e Dante, per tornare a leggere l’opera dell’Alighieri attraverso lo sguardo del poeta e intellettuale di Zante.

Giovedì 8 ottobre, Francesca Fedi dell’Università di Pisa e Silvia Tatti della Sapienza Università di Roma interverranno su La funzione Foscolo e la ‘nuova fortuna’ di Dante.

Giovedì 22 ottobre, Christian del Vento e Alessandro Pecoraro dell’Università di Pavia approfondiranno il rapporto tra i due poeti e l’Europa della Restaurazione a partire dal tema «Forse vero è che le Muse non sono nemiche degli esuli». Foscolo, Dante e l’Europa della Restaurazione.