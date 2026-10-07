Ignazio Stanganelli eletto nel Consiglio Direttivo nazionale ADOI: riconoscimento per la dermatologia romagnola

Un nuovo incarico nazionale per Ignazio Stanganelli, tra i nomi più conosciuti della dermatologia romagnola. Il direttore della Skin Cancer Unit dell’IRCCS IRST “Dino Amadori” di Meldola è stato eletto nel Consiglio Direttivo dell’Associazione Dermatologi-Venereologi Ospedalieri Italiani e della Sanità Pubblica (ADOI), dove resterà in carica per il triennio 2027-2029.

L’elezione è avvenuta durante il 62° Congresso Nazionale ADOI, che si è svolto a Firenze dal 17 al 19 settembre. Per Stanganelli si tratta di un nuovo riconoscimento al percorso sviluppato negli anni tra attività clinica, ricerca e formazione, con una particolare specializzazione nel campo della prevenzione, diagnosi e cura dei tumori cutanei.

Oltre a dirigere la Skin Cancer Unit dell’IRCCS IRST “Dino Amadori”, Stanganelli è docente e direttore della Scuola di Specializzazione in Dermatologia dell’Università di Parma. Il nuovo incarico lo porta ora a partecipare direttamente alla governance nazionale dell’associazione che riunisce i dermatologi-venereologi ospedalieri e della sanità pubblica italiana.

La nuova composizione degli organismi ADOI vede una presenza significativa anche di altri professionisti della dermatologia romagnola. Nel Consiglio Direttivo è stato eletto Andrea Conti, direttore della Divisione di Dermatologia di Rimini, mentre Carmine D’Acunto, dirigente medico del Centro Grandi Ustionati/Dermatologia di Cesena, è stato nominato delegato regionale ADOI.

A completare la rappresentanza romagnola c’è Davide Melandri, professore dell’Università di Bologna e direttore del Centro Grandi Ustionati della Romagna e delle Dermatologie di Cesena e Forlì. Al termine del suo mandato alla guida dell’ADOI, Melandri assumerà il ruolo di Past President, continuando a far parte del Consiglio Direttivo.

Le nuove nomine valorizzano così un gruppo di professionisti impegnati su più fronti, dalla cura e assistenza ai pazienti alla ricerca scientifica, fino alla formazione universitaria e specialistica. Un percorso che mette in relazione le strutture sanitarie romagnole, l’IRCCS IRST “Dino Amadori” e il mondo universitario.