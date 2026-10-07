Incontro pubblico a Marzeno sugli interventi di ricostruzione dopo gli eventi alluvionali
7 ottobre 2026 | 16:42
Lunedì 12 ottobre, alle ore 18, il Comune di Brisighella ha programmato un incontro pubblico sui temi della ricostruzione post-alluvioni.
L’appuntamento, che si terrà presso il nuovo plesso scolastico di Marzeno, in via Ettore Bendandi 18, vedrà la partecipazione del sindaco Massimiliano Pederzoli e dei tecnici, che illustreranno alla cittadinanza i dettagli e lo stato d’avanzamento degli interventi di ricostruzione e ripristino previsti sul territorio.
L’iniziativa, promossa in collaborazione con l’Unione della Romagna Faentina, rappresenta un’occasione di confronto diretto tra l’amministrazione e i residenti.
Dettagli e aggiornamenti sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo www.comune.brisighella.ra.it