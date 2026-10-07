Lavori del Consiglio Comunale: bocciate tre mozioni su cani antidroga, ticket sanitari e taser

Il Consiglio comunale di Ravenna, riunito ieri martedì 6 ottobre, ha respinto altrettante proposte presentate dai gruppi di opposizione, riguardanti l’utilizzo di cani antidroga, l’esenzione dai ticket sui farmaci per i pazienti più fragili e l’assegnazione del taser alla Polizia locale.

La prima mozione, presentata da Patrizia Zaffagnini e Nicola Grandi (Fratelli d’Italia), chiedeva di attivare una convenzione per l’utilizzo di cani antidroga nelle attività di contrasto allo spaccio di stupefacenti. Il documento è stato respinto con 10 voti favorevoli e 17 contrari. A favore hanno votato Fratelli d’Italia, Forza Italia, Viva Ravenna, Ancisi – Lista per Ravenna, Lista per Ravenna-Lega-Popolo della famiglia e La Pigna – Città, forese e lidi. Contrari Ama Ravenna, Pd, Movimento 5 stelle e Pri.

Sul tema sono intervenuti nel dibattito Patrizia Zaffagnini, Nicola Grandi, Luca Cortesi (Pd), Renato Esposito (Fratelli d’Italia), Igor Gallonetto (Movimento 5 Stelle), Claudio Fiocco (Viva Ravenna), Alvaro Ancisi (Ancisi – Lista per Ravenna), Veronica Verlicchi (La Pigna – Città, forese e lidi), Francesco Stucci (Pri) e Gianfranco Spadoni (Lista per Ravenna-Lega-Popolo della famiglia).

È stata poi respinta la mozione presentata da Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna) per “sgravare dai ticket sui farmaci i pazienti più fragili con redditi medio-bassi”. In questo caso i voti favorevoli sono stati 8, mentre i contrari 16. A sostegno della proposta si sono espressi Lista per Ravenna, Fratelli d’Italia, Viva Ravenna, Lista per Ravenna-Lega-Popolo della famiglia e La Pigna – Città, forese e lidi. Contrari Pd, Ama Ravenna, Pri e Progetto Ravenna.

Nel dibattito sono intervenuti Alvaro Ancisi, Greta Cavallaro (Pd), Alberto Ancarani (Forza Italia), Veronica Verlicchi, Gianfranco Spadoni, l’assessora Roberta Mazzoni e Nicola Grandi.

Infine, il Consiglio ha bocciato anche la mozione di Ancisi sull’assegnazione del taser agli agenti della Polizia locale impegnati su strada. La proposta ha ottenuto 9 voti favorevoli e 17 contrari. A favore hanno votato Lista per Ravenna, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Viva Ravenna, Lista per Ravenna-Lega-Popolo della famiglia e La Pigna – Città, forese e lidi. Contrari Pd, Ama Ravenna, Progetto Ravenna, Movimento 5 stelle e Pri.