Nidi, in Romagna oltre 8,8 milioni dalla Regione per abbattere le rette e creare nuovi posti

In Emilia-Romagna quasi un bambino su due tra 0 e 3 anni frequenta un nido o un servizio educativo: nell’anno 2026-2027 sono 38.649 gli iscritti, pari al 45,9% dei bambini in questa fascia d’età. Un dato che porta la regione a superare già oggi, con quattro anni di anticipo, l’obiettivo europeo del 45% fissato per il 2030.

Su questo fronte la Regione ha stanziato quest’anno 37,2 milioni di euro, il 55% in più rispetto al 2022. Una parte importante delle risorse riguarda la Romagna: 2,64 milioni di euro sono destinati alla provincia di Ravenna, 3,75 milioni a Forlì-Cesena e 2,45 milioni a Rimini, per un totale di oltre 8,8 milioni di euro.

I finanziamenti servono principalmente a ridurre il costo dei nidi per le famiglie e ad aumentare i posti disponibili. Nei tre territori romagnoli sono previsti complessivamente 221 nuovi posti: 84 in provincia di Ravenna, 56 nel Forlivese-Cesenate e 81 nel Riminese.

In tutta l’Emilia-Romagna il nuovo bando regionale sostiene complessivamente 6.956 posti in 233 Comuni e Unioni: 5.564 posti con abbattimento delle rette, 924 nuovi posti e 468 posti consolidati. I nuovi posti sono il 27% in più rispetto all’anno educativo precedente.

Particolare attenzione è stata riservata ai territori montani e alle aree interne, dove sono sostenuti 3.016 posti. Qui la misura regionale consente la gratuità del servizio alle famiglie con Isee fino a 40mila euro; negli altri Comuni la riduzione delle rette riguarda i nuclei familiari con Isee fino a 26mila euro.

I dati sono stati presentati oggi a Bologna dall’assessora regionale al Welfare, Politiche per l’infanzia e Scuola, Isabella Conti, e dall’assessore al Bilancio, Montagna e Aree Interne, Davide Baruffi.

“Il superamento, con largo anticipo, del traguardo europeo di copertura degli asili nido racconta bene la scelta della Regione di investire con continuità nei nidi come infrastruttura fondamentale per la crescita delle bambine e dei bambini, il sostegno alle famiglie e la qualità del futuro- spiegano Conti e Baruffi-. L’incremento degli investimenti e l’attenzione al doppio investimento, sull’abbattimento delle rette e sulla creazione di nuovi posti, rafforzano l’accesso ai servizi e garantiscono opportunità educative diffuse e di qualità per tutte e tutti i bambini, indipendentemente dal contesto territoriale e socioeconomico di provenienza. L’abbattimento delle rette nei Comuni montani e nelle aree interne ha consentito una forte diffusione dei servizi, rivelandosi strumento indispensabile per contrastare lo spopolamento, sostenere la permanenza delle famiglie e favorire nuovi arrivi. In Emilia-Romagna, dove l’educazione nella primissima infanzia è da sempre il pilastro di un modello sociale riconosciuto in tutta Europa, nessuna bambina e nessun bambino deve rinunciare al nido perché non c’è posto o perché è troppo caro”.

“È questa- proseguono gli assessori Conti e Baruffi- la direzione che ci siamo dati e su cui continueremo a investire. La nuova sfida ora è consolidare una rete educativa sempre più qualificata, flessibile, accessibile e integrata. Sappiamo ormai con certezza, grazie a numerose ricerche internazionali, che la frequentazione precoce dei servizi educativi ha effetti positivi duraturi sullo sviluppo cognitivo, emotivo e sociale, promuove autonomia, autostima e capacità relazionali. Ed è per questo che, insieme agli enti territoriali, vogliamo garantire la più ampia partecipazione possibile, affinché ogni bambina e ogni bambino, a prescindere dal contesto di partenza, possa contare su pari opportunità di crescita e di futuro. Sostenendo al contempo la conciliazione tra vita e lavoro e l’occupazione femminile, con benefici che riguardano l’intera comunità”.

I numeri provincia per provincia

Per Ravenna lo stanziamento regionale è di 2 milioni e 646.270 euro, destinati anche alla creazione di 84 nuovi posti. In provincia di Forlì-Cesena arrivano 3 milioni e 752.892 euro, con 56 nuovi posti. A Rimini sono destinati 2 milioni e 453.814 euro, per l’attivazione di 81 nuovi posti.

A queste risorse regionali si aggiungono gli investimenti del Pnrr, che stanno contribuendo alla realizzazione di nuovi servizi e all’ampliamento dell’offerta educativa. Complessivamente, in Emilia-Romagna sono oggi 1.291 i servizi tra nidi pubblici, convenzionati e privati.