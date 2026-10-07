Ravenna, due automobilisti fermati con patenti false: scattano le denunce

Due automobilisti fermati durante i controlli stradali con patenti di guida contraffatte. È uno dei risultati dell’attività di controllo del territorio svolta dai Carabinieri della Compagnia di Ravenna, impegnati anche nella prevenzione e nel contrasto allo spaccio di droga e ai reati contro il patrimonio.

I militari della Stazione di Ravenna Via Alberoni hanno denunciato due conducenti, un 28enne italiano e un 57enne di origini straniere, fermati in momenti diversi nel corso di distinti controlli alla circolazione stradale. Entrambi hanno esibito ai Carabinieri documenti di guida risultati falsi.

Le due patenti sono state sequestrate e per i conducenti è scattata la denuncia per falsità materiale commessa dal privato e uso di atto falso.

I controlli hanno portato a un intervento anche a Marina di Ravenna, dove i Carabinieri della Stazione locale hanno fermato un giovane di 26 anni di origini straniere trovato in possesso di diversi grammi di hashish. Il giovane è stato segnalato alla Prefettura di Ravenna quale assuntore di sostanze stupefacenti.