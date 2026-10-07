Si getta oltre le sbarre prima del treno per salvare un ragazzo: Ciro Toscano, autista del 118, ricevuto in Municipio

Un attimo per capire cosa stava accadendo, poi la decisione di scendere dall’ambulanza e oltrepassare le sbarre già abbassate. Ciro Toscano, autista del 118, ha raggiunto e stretto a sé un ragazzo che si era gettato sui binari del passaggio a livello di via Canale Molinetto, a Ravenna, pochi istanti prima dell’arrivo di un treno. Il convoglio è passato mentre i due erano ancora oltre le sbarre, ma fortunatamente entrambi sono rimasti illesi.

Per quel gesto, compiuto nella tarda serata di domenica scorsa, Toscano è stato ricevuto questo pomeriggio in Municipio dal sindaco di Ravenna Alessandro Barattoni e dall’assessora alle Politiche per la Salute Roberta Mazzoni. Con lui c’era anche l’infermiera Giorgia Gulminelli, che quella sera era in servizio insieme a lui.

Toscano, operatore specializzato in servizio all’Ausl Romagna, ambito di Ravenna, dallo scorso 16 maggio, si trovava con la collega a bordo dell’ambulanza. I due erano fermi al passaggio a livello in attesa che le sbarre si rialzassero per raggiungere il luogo dove erano stati chiamati per un intervento.

È stato in quel momento che Toscano ha intuito il gesto del giovane. È sceso dal mezzo, ha oltrepassato le sbarre e lo ha raggiunto, riuscendo a contenerlo con un abbraccio. Pochi istanti dopo è transitato il treno.

Gulminelli ha nel frattempo allertato le forze dell’ordine, che sono intervenute sul posto. In attesa dell’arrivo di una seconda ambulanza, incaricata di prendere in carico il ragazzo, i due operatori hanno poi proseguito il loro lavoro, raggiungendo il luogo dell’intervento al quale erano stati inizialmente destinati.

Un episodio che il sindaco Barattoni e l’assessora Mazzoni hanno voluto riconoscere pubblicamente, incontrando Toscano in Municipio. “Ringraziamo Ciro Toscano – osservano Barattoni e Mazzoni – per l’atto di straordinario coraggio, prontezza e umanità che ha salvato una vita. Dopo aver messo in sicurezza il ragazzo e averlo lasciato alle forze dell’ordine, Ciro e Giorgia hanno ripreso il loro servizio e sono andati a prestare soccorso dove erano stati chiamati inizialmente. A loro, e a tutte le donne e gli uomini del 118, della sanità e delle forze dell’ordine che ogni giorno, spesso in silenzio, si prendono cura di noi, va il nostro ringraziamento e quello della nostra città”.