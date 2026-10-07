Viale Farini, 19enne arrestato per spaccio: aveva appena ceduto hashish a un cliente

Una banconota passata di mano e una dose di hashish consegnata davanti agli agenti in borghese. È così che è scattato l’intervento della Polizia Locale di Ravenna, che nel tardo pomeriggio di martedì 6 ottobre ha arrestato un 19enne egiziano con l’accusa di spaccio in viale Farini.

Il controllo era stato predisposto nell’ambito di un servizio mirato nella zona della stazione ferroviaria e di viale Farini, anche a seguito di segnalazioni di residenti relative a episodi di spaccio e consumo di droga, oltre che a comportamenti intimidatori e situazioni di degrado.

Intorno alle 17.45, gli agenti in borghese hanno assistito alla cessione: il giovane avrebbe ricevuto 10 euro da un cittadino italiano consegnandogli in cambio una dose di hashish. Alla vista di una pattuglia in uniforme, il 19enne, già noto alle forze di polizia, ha tentato di allontanarsi dirigendosi verso la stazione ferroviaria. Ne è nato un breve inseguimento, al termine del quale il giovane è stato raggiunto e arrestato in flagranza.

Nella mattinata di oggi, mercoledì 7 ottobre, il Giudice ha convalidato l’arresto, disponendo nei suoi confronti anche il divieto di dimora nella provincia di Ravenna.

Durante lo stesso servizio la Polizia Locale ha inoltre denunciato altre due persone straniere: un cittadino egiziano per la violazione del divieto di ritorno nel Comune di Ravenna e un cittadino rumeno per la violazione del Daspo urbano.

Sono state inoltre elevate 9 sanzioni, tutte nei confronti di cittadini stranieri, per violazioni del Codice penale e dei regolamenti comunali, con contestuale ordine di allontanamento per cinque persone. Tra gli episodi contestati figurano quattro casi di ubriachezza manifesta, uno di questua e quattro relativi all’utilizzo indebito delle giostre riservate ai bambini all’interno dei Giardini Speyer.