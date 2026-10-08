Aggressione a una donna a Cervia, Civici e Riformisti: “La sicurezza non può essere una questione di fortuna”

foto d'archivio

Il gruppo Per Cervia – Civici e Riformisti interviene sulla grave aggressione subita nei giorni scorsi da una donna nella zona di via Cardano, esprimendo solidarietà alla vittima e sostegno all’amministrazione comunale, che sta valutando la possibilità di costituirsi parte civile nel procedimento.

“Quando una donna viene aggredita non è ferita solo lei, è ferita tutta la città. Cervia deve restare un luogo dove ogni donna possa muoversi liberamente, senza paura. La libertà non ha orari e la sicurezza non può essere una questione di fortuna”, sottolinea il gruppo.

Civici e Riformisti chiedono maggiore prevenzione, presidio del territorio, illuminazione degli spazi pubblici e videosorveglianza, affiancati da iniziative educative e dal sostegno ai centri antiviolenza. Un ringraziamento viene rivolto alla cittadina che ha dato l’allarme dopo aver sentito le urla della vittima, oltre che alle Forze dell’Ordine per il tempestivo intervento.