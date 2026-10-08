Al via il primo evento di Ravenna Vegana a Russi: una serata tra enogastronomia vegetale, cultura e cinema d’inchiesta

La neonata realtà territoriale Ravenna Vegana fa il suo debutto ufficiale sul territorio della provincia con il suo primo evento pubblico, nato in collaborazione con La Cortina dei Sogni, FocacciAMO, la Libreria LibriMI e Pueblo Unido. L’appuntamento è fissato per domenica 18 ottobre, a partire dalle ore 18:30, presso gli spazi del locale La Cortina dei Sogni (SS253, n. 13, Russi).

L’iniziativa si propone come un momento di aggregazione, riflessione e condivisione aperto a tutta la cittadinanza, con un programma che unisce l’enogastronomia vegetale all’attivismo culturale e sociale.

Il programma della serata

La manifestazione si aprirà alle 18:30 con la presentazione ufficiale del progetto Ravenna Vegana, durante la quale verranno illustrati gli obiettivi e le future attività dell’organizzazione sul territorio romagnolo.

A seguire, i partecipanti potranno prendere parte a un’apericena 100% vegetale curata da FocacciAMO. Parallelamente, sarà allestito un punto libri tematico gestito dalla libreria LibriMI di Russi, che offrirà spunti di lettura incentrati sulla scelta cruelty-free, sulla sostenibilità ambientale e sulla saggistica d’attualità.

Alle ore 20:00 l’evento entrerà nel vivo della riflessione con la proiezione del documentario “Food for Profit”, l’acclamata e discussa inchiesta firmata da Giulia Innocenzi e Pablo D’Ambrosi che svela i retroscena dell’industria della carne e degli allevamenti intensivi in Europa, analizzando il legame tra lobby politiche e fondi pubblici.

Modalità di partecipazione e prenotazione

L’evento è a numero chiuso e prevede una capienza massima di 80 posti, con attivazione al raggiungimento di un numero minimo di 40 partecipanti.

Per motivi organizzativi la prenotazione è obbligatoria e dovrà essere effettuata tassativamente entro lunedì 12 ottobre. È possibile riservare il proprio posto compilando il modulo digitale dedicato al seguente link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPXrEDeKGnS7T1xK63Ua14dPcXjI3V0bWCNjoAC8HcP208RA/viewform