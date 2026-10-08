Attaccata e semiaffondata nel Mar Nero una nave diretta a Ravenna: due morti, tra cui il comandante

Foto d'archivio

Era attesa il 12 ottobre al porto di Ravenna la Royad Mammadov, nave cargo carica di cereali destinati al mercato italiano, colpita da un drone il 5 ottobre mentre navigava nel Mar Nero, a circa 20 miglia nautiche dalla costa rumena. L’attacco ha provocato la morte di due membri dell’equipaggio, tra cui il comandante, e il semiaffondamento del mercantile. Altri 11 marittimi sono stati tratti in salvo dai soccorritori, uno dei quali ferito.

La nave si trovava all’interno della Zona Economica Esclusiva della Romania quando è stata raggiunta dal drone. A bordo erano presenti marittimi di nazionalità azerbaigiana e indiana.

Secondo quanto riportato da Shipping Italy, il cargo avrebbe dovuto raggiungere le banchine dello scalo ravennate il prossimo 12 ottobre. La Royad Mammadov batteva bandiera di Saint Kitts e Nevis, mentre la gestione operativa e commerciale era affidata a società turche.

Le informazioni sulla navigazione consentono di ricostruire anche gli ultimi spostamenti del mercantile. Partita a metà settembre da Izmail, importante snodo fluviale ucraino per l’esportazione di prodotti agricoli, la nave aveva raggiunto il Mar Nero il 3 ottobre. Due giorni più tardi, il 5 ottobre, giorno dell’attacco, i sistemi di monitoraggio AIS hanno registrato l’interruzione della trasmissione dei dati.

L’attacco alla Royad Mammadov è stato seguito, il giorno successivo, da altri due episodi nelle acque del Mar Nero, al largo della Bulgaria: il cargo Alfa Watan è affondato, mentre la Able è stata colpita da un incendio. Su quest’ultima nave sono stati tratti in salvo tutti i 18 membri dell’equipaggio, due dei quali feriti. Le ricerche dei dispersi dell’Alfa Watan sono state invece interrotte dalle autorità bulgare.