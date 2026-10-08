Erasmus Days 2026, a Ravenna un pomeriggio per scoprire le opportunità di Erasmus+

Un pomeriggio per capire meglio come funziona Erasmus+, ascoltare le esperienze di chi è già partito e conoscere le possibilità di mobilità europea. Lunedì 12 ottobre, dalle 14 alle 19, Palazzo Rasponi dalle Teste ospiterà gli Erasmus Days 2026, iniziativa organizzata da Europe Direct della Romagna e Informagiovani Ravenna.

L’appuntamento è rivolto a giovani, associazioni e a tutte le persone interessate a conoscere più da vicino il programma europeo e le opportunità che offre. Non sarà quindi soltanto un momento informativo: durante il pomeriggio sarà possibile confrontarsi con chi ha già vissuto un’esperienza Erasmus+ e raccogliere informazioni su come partecipare.

Dopo l’accoglienza e la registrazione dei partecipanti, alle 14.15 sono previsti i saluti istituzionali. Alle 14.20 si entrerà nel vivo con una presentazione dedicata alla scoperta di Erasmus+, seguita, alle 14.40, da un approfondimento sulle opportunità disponibili e sulle modalità per partecipare.

Dalle 15.10 alle 16 spazio alle testimonianze di chi ha già preso parte a esperienze Erasmus+, con racconti e esperienze dirette che potranno aiutare a conoscere più concretamente cosa significa partecipare a un progetto di mobilità europea.

Dopo una pausa, il pomeriggio proseguirà dalle 16.20 alle 18.30 con una sessione di co-design. L’obiettivo è favorire l’incontro tra i partecipanti, creare nuove connessioni e far emergere idee e possibili collaborazioni in vista di futuri progetti.