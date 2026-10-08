Nove involucri di cocaina nascosti sotto il volante dell’auto. Un arresto a Faenza

Nove involucri di cocaina nascosti sotto il volante dell’auto, insieme a una somma di denaro contante. È quanto hanno trovato gli agenti del Commissariato di Faenza durante un controllo in una zona della città segnalata per possibili episodi di spaccio. L’uomo al volante, di nazionalità albanese, è stato arrestato in flagranza con l’accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

Il controllo è scattato nell’ambito dei servizi rafforzati predisposti dalla Polizia di Stato nelle aree di Faenza dove erano stati segnalati movimenti ritenuti sospetti e potenzialmente collegati allo spaccio di droga. Gli agenti del Commissariato hanno proceduto al controllo dell’uomo, che si trovava a bordo della propria automobile.

Gli accertamenti sono stati estesi al veicolo e hanno portato alla scoperta, accuratamente nascosti sotto il volante, di nove involucri termosaldati contenenti cocaina, oltre a denaro contante. La successiva perquisizione nell’abitazione dell’uomo ha invece dato esito negativo.

Al termine degli accertamenti, l’uomo è stato arrestato in flagranza per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’attività del Commissariato di Faenza è proseguita anche nei confronti di un minorenne. Nel tardo pomeriggio di ieri, 7 ottobre, una volante ha notato un ragazzo e ha proceduto al controllo. Alla vista dei poliziotti, il giovane ha tentato di allontanarsi, lasciando cadere a terra un bilancino di precisione.

Gli agenti lo hanno inseguito e fermato, identificandolo in un ragazzo italiano, classe 2010. Durante il controllo è stato trovato in possesso di circa 8 grammi di hashish.