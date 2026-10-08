Faenza. Lavori stradali, venerdì 9 ottobre modifiche alla viabilità in viale Assirelli, via Cimatti e Piazza San Francesco

Modifiche alla viabilità lungo viale Assirelli per interventi di manutenzione straordinaria. Nella giornata di venerdì 9 ottobre, nella fascia oraria compresa tra le ore 9.00 e le ore 19.00 – e comunque fino al termine delle operazioni – la corsia in uscita dalla rotonda dei Vini e dei Sapori in direzione Forlì sarà interessata da lavori di ripristino che comporteranno alcune limitazioni al traffico veicolare. Il provvedimento prevede l’istituzione del divieto di transito per tutti i veicoli lungo la corsia in direzione Imola di viale Assirelli, nel tratto compreso tra via Alessandro Volta e la rotonda dei Vini e dei Sapori. In questo tratto verrà disposto l’obbligo di uscita in via Volta. Contemporaneamente, sarà in vigore il divieto di transito per tutti i veicoli nella corsia in uscita dalla medesima rotonda in direzione Forlì. Per gli automobilisti diretti verso Forlì la deviazione consigliata prevede l’uscita su via Emilia Ponente interna. Una deroga al divieto di transito verso Forlì da viale Assirelli è prevista esclusivamente per i mezzi con peso superiore a 4 tonnellate. Tali veicoli potranno accedere al tratto stradale interessato dalla rotonda dei Vini e dei Sapori grazie al presidio di movieri a terra messi a disposizione dalla ditta esecutrice dei lavori, che disciplineranno le manovre di ingresso. La segnaletica temporanea di cantiere verrà installata dalla ditta incaricata nelle prime ore del mattino di venerdì del 09/10/2026 per preavvisare le deviazioni in prossimità dell’area di intervento. L’amministrazione precisa che l’assetto della circolazione potrà subire ulteriori addebiti o variazioni in base all’evoluzione delle attività operative e che, in caso di condizioni meteorologiche avverse, il calendario dei lavori potrà essere soggetto a rinvii.