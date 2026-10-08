Faenza. Lavori stradali, venerdì 9 ottobre modifiche alla viabilità in viale Assirelli, via Cimatti e Piazza San Francesco
Modifiche alla viabilità lungo viale Assirelli per interventi di manutenzione straordinaria. Nella giornata di venerdì 9 ottobre, nella fascia oraria compresa tra le ore 9.00 e le ore 19.00 – e comunque fino al termine delle operazioni – la corsia in uscita dalla rotonda dei Vini e dei Sapori in direzione Forlì sarà interessata da lavori di ripristino che comporteranno alcune limitazioni al traffico veicolare. Il provvedimento prevede l’istituzione del divieto di transito per tutti i veicoli lungo la corsia in direzione Imola di viale Assirelli, nel tratto compreso tra via Alessandro Volta e la rotonda dei Vini e dei Sapori. In questo tratto verrà disposto l’obbligo di uscita in via Volta. Contemporaneamente, sarà in vigore il divieto di transito per tutti i veicoli nella corsia in uscita dalla medesima rotonda in direzione Forlì. Per gli automobilisti diretti verso Forlì la deviazione consigliata prevede l’uscita su via Emilia Ponente interna. Una deroga al divieto di transito verso Forlì da viale Assirelli è prevista esclusivamente per i mezzi con peso superiore a 4 tonnellate. Tali veicoli potranno accedere al tratto stradale interessato dalla rotonda dei Vini e dei Sapori grazie al presidio di movieri a terra messi a disposizione dalla ditta esecutrice dei lavori, che disciplineranno le manovre di ingresso. La segnaletica temporanea di cantiere verrà installata dalla ditta incaricata nelle prime ore del mattino di venerdì del 09/10/2026 per preavvisare le deviazioni in prossimità dell’area di intervento. L’amministrazione precisa che l’assetto della circolazione potrà subire ulteriori addebiti o variazioni in base all’evoluzione delle attività operative e che, in caso di condizioni meteorologiche avverse, il calendario dei lavori potrà essere soggetto a rinvii.
La viabilità di via Vincenzo Cimatti sarà interessata da un intervento di ripristino della pavimentazione stradale che modificherà temporaneamente la circolazione della zona.
Contrariamente a quanto comunicato in precedenza, le operazioni si terranno nel pomeriggio di venerdì 9 ottobre, nella fascia oraria compresa tra le 14.30 e le 16.30. In questa finestra temporale scatterà il divieto di transito per tutti i veicoli a motore nel tratto compreso tra il civico 28 e via Santa Lucia, in entrambe le direzioni di marcia. Contestualmente, la ditta incaricata effettuerà anche i lavori di rifacimento del marciapiede della medesima via Cimatti, in corrispondenza del ponte di viale Elio Assirelli.
L’area di cantiere e le deviazioni del traffico saranno individuate sul posto tramite la segnaletica temporanea allestita dall’impresa esecutrice, che si riserva la possibilità di introdurre ulteriori adeguamenti alla circolazione qualora le esigenze operative lo rendano necessario. Per i residenti e i frontisti sarà comunque garantito o indicato di volta in volta un percorso alternativo per il raggiungimento delle proprietà private, compatibilmente con lo stato di avanzamento delle attività. Resta inteso che, in caso di condizioni meteorologiche avverse, le date e gli orari indicati potrebbero subire variazioni che verranno tempestivamente rese note.