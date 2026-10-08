Gente del Borgo Marina, a Cervia la storia delle famiglie dei pescatori diventa un percorso digitale. Venerdì la presentazione

Le case dei pescatori del Borgo Marina hanno già sulle facciate i colori delle vele, i simboli e i soprannomi delle famiglie che per generazioni hanno vissuto di mare. Ora, grazie a un nuovo progetto del Circolo Pescatori La Pantofla di Cervia, quelle storie potranno essere scoperte anche attraverso il telefono, passeggiando tra le vie del borgo.

A raccontare l’iniziativa è il Circolo Pescatori La Pantofla, attraverso il presidente Gastone Guerrini. Il progetto si chiama “Gente del Borgo Marina” ed è frutto della ricerca storica di Fiorenzo Farabegoli, socio del Circolo e appassionato di storia locale, in particolare degli alberi genealogici delle famiglie cervesi.

La presentazione è in programma venerdì mattina alle 11, al Circolo Pescatori La Pantofla, nel Borgo Marina.

Farabegoli si è avvicinato alla ricerca storica partendo dalle origini della propria famiglia, originaria di Montaletto, nell’immediato entroterra cervese. Attraverso gli archivi comunali e soprattutto quelli parrocchiali è riuscito a ricostruire la storia familiare risalendo indietro di diversi secoli.

Da questa esperienza è nato il lavoro sulle famiglie dei pescatori cervesi: sono stati ricostruiti gli alberi genealogici di oltre 30 famiglie, a partire dal loro trasferimento a Cervia, avvenuto per le prime già nei primi decenni dell’Ottocento. Molte provenivano da Chioggia, Comacchio e dal Polesine, mentre altre arrivavano dalle Marche.

La ricerca non si è fermata ai nomi e alle date. Farabegoli ha ricostruito anche le abitazioni delle famiglie, nella maggior parte dei casi situate proprio nel Borgo Marina, raccogliendo grazie alla disponibilità dei discendenti fotografie, documenti, materiali e testimonianze sulle vite degli avi.

Il progetto “Gente del Borgo Marina” permetterà ora di rendere accessibile questo patrimonio attraverso un sistema di segnaletica con codici QR, collocati in diversi punti del Borgo. Attraverso il proprio smartphone, residenti e turisti potranno collegarsi al sito del Circolo Pescatori La Pantofla e consultare gli alberi genealogici delle famiglie, accompagnati da immagini d’epoca e racconti sulle usanze, le condizioni di vita, le barche e il lavoro dei pescatori.

L’iniziativa rappresenta la naturale prosecuzione di un progetto realizzato dal Circolo Pescatori intorno all’anno 2000, quando sulle facciate delle case dei pescatori furono collocate tavelle di ceramica con i colori delle vele, i simboli e i soprannomi dei capofamiglia. Erano i “paron”, come venivano chiamati dagli equipaggi i marinai più maturi e proprietari delle imbarcazioni.

Quelle ceramiche diventano oggi una sorta di punto di partenza per un racconto più ampio. In posizione centrale nel Borgo sarà infatti collocato anche un pannello con le istruzioni per utilizzare i codici QR e accedere ai contenuti.

Il portale potrà inoltre essere aggiornato e arricchito nel tempo con nuove fotografie, racconti e aneddoti sulla vita dei pescatori, sulle loro abitudini, sui cortili dove si affacciavano le case – vere e proprie scuole di vita – e sulle dure condizioni di lavoro.