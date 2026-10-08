Il Coro delle Voci Bianche del Pavone d’Oro compie dieci anni e cerca nuovi bambini

Dieci anni di musica, prove, palcoscenico, ma soprattutto di bambini e ragazzi che hanno imparato a cantare insieme. Nel settembre 2016 nasceva il Coro delle Voci Bianche del Pavone d’Oro, progetto nato a corollario dello storico concorso canoro faentino e oggi pronto a celebrare il suo primo decennio di attività.

In questi dieci anni il coro ha rappresentato per tanti giovani un’occasione per avvicinarsi alla musica in una dimensione diversa da quella della competizione: non una voce contro le altre, ma tante voci che imparano ad ascoltarsi e a diventare un’unica voce.

È questa la filosofia che continua a guidare il percorso del coro, rivolto a bambini e ragazzi che amano cantare e che desiderano vivere la musica come esperienza di gruppo. Non è necessario essere cantanti esperti né avere già frequentato un coro: servono soprattutto la voglia di mettersi in gioco, imparare e divertirsi insieme.

A guidare il progetto è la Maestra Daniela Peroni, che in questi anni ha accompagnato generazioni di giovani cantanti: «Dieci anni sono un traguardo importante, soprattutto perché dietro questo numero ci sono tantissimi bambini e ragazzi, ognuno con la propria voce, la propria personalità e il proprio modo di vivere la musica. La cosa più bella è vedere come, prova dopo prova, quelle singole voci imparino ad ascoltarsi e a diventare un gruppo.»

Cantare insieme significa imparare ad ascoltare, rispettare i tempi degli altri, collaborare e assumersi una piccola responsabilità nei confronti del gruppo. Competenze che crescono naturalmente attraverso il gioco e la musica.

«Il nostro obiettivo non è soltanto insegnare ai ragazzi a cantare. Vogliamo che imparino a stare insieme, ad ascoltarsi e a divertirsi facendo musica. Quando un bambino scopre che la sua voce è importante per il risultato del gruppo, sta imparando qualcosa che va ben oltre la musica», spiega la Maestra Peroni.

Nel corso degli anni il Coro delle Voci Bianche è diventato una presenza legata alla vita del Pavone d’Oro, partecipando ad appuntamenti ed eventi dell’associazione.

«In dieci anni abbiamo visto passare tanti bambini. Alcuni hanno continuato a cantare, altri hanno preso strade diverse, ma tutti hanno lasciato qualcosa: ogni voce entra nella storia del progetto e, quando arriva una nuova generazione, quella storia continua», conclude Daniela Peroni.

Un invito a nuove voci

Il decimo anno di attività è anche un invito a chi ancora non conosce il progetto. Bambini e ragazzi che amano la musica e vorrebbero provare l’esperienza di cantare insieme possono entrare a far parte del coro.

Non servono esperienza o particolari competenze: sono sufficienti la voglia di cantare, una buona intonazione e il desiderio di imparare e condividere un percorso con altri coetanei.