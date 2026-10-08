Il sale di Cervia a Papa Leone XIV: Boschetti, don Cabantous e Guidori portano in piazza San Pietro una tradizione secolare

Da Cervia a Roma, seguendo idealmente un cammino che unisce storia, tradizione e identità. Il sale della città è arrivato in piazza San Pietro ed è stato consegnato al Papa Leone XIV dal sindaco di Cervia Mirko Boschetti, in occasione dell’udienza generale di martedì 7 ottobre.

La panira con l’“oro bianco” della salina Camillone era stata consegnata dai salinari al sindaco durante Sapore di Sale, in occasione della rievocazione dell’antica Rimessa del Sale. Da lì è iniziato il viaggio simbolico verso Roma insieme ai pellegrini del Cammino del Sale, attraversando borghi e colline prima di arrivare in Vaticano.

Un gesto semplice, ma particolarmente sentito a Cervia, dove la consegna del sale al Papa è legata a una tradizione secolare. Il Santo Padre ha accolto il dono con apprezzamento e ha ringraziato la delegazione cervese, composta dal sindaco Mirko Boschetti, da don Pierre Laurent Cabantous, arciprete della parrocchia concattedrale di Santa Maria Assunta a Cervia, e da Urbano Guidori, in rappresentanza dei pellegrini del Cammino del Sale.

La storia di questa tradizione risale al 1444, quando il cardinale Pietro Barbo, destinato a diventare papa Paolo II, fu nominato vescovo di Cervia. Fu lui a proporre per la prima volta l’invio del salfiore a papa Eugenio IV, come segno di ringraziamento per l’incarico ricevuto.

La consuetudine proseguì per secoli, fino al 1870, quando gli eventi legati alla breccia di Porta Pia portarono all’interruzione dei rapporti diplomatici tra il Vaticano e il giovane Regno d’Italia. La tradizione è stata poi recuperata nel 2003, grazie all’interessamento del cervese don Mario Marini, e da allora la consegna del sale al Pontefice è tornata a essere un appuntamento annuale.

“E’ stata una grande emozione l’incontro con Papa Leone XIV. Il dono del sale, simbolo di buon auspicio, è stato accolto dal Pontefice con molta benevolenza. Un grazie anche ai pellegrini del Cammino del Sale e a tutti i cervesi presenti alla consegna del sale al Papa, persone che condividono l’amore per le tradizioni e la volontà di mantenere e valorizzare la memoria”, ha dichiarato il sindaco Mirko Boschetti.