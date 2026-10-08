In bici da Ravenna alle Buche Gattelli di Lugo: l’escursione FIAB per le Giornate FAI
Le Giornate FAI d’Autunno si possono vivere anche in bicicletta. Sabato 10 ottobre FIAB Ravenna, in collaborazione con FIAB Italia, propone un’escursione da Ravenna a Lugo con destinazione Buche Gattelli, uno dei luoghi inseriti nel programma ufficiale delle aperture dedicate al patrimonio culturale e paesaggistico.
La partenza è fissata alle 8.30 da piazza del Popolo a Ravenna. Il percorso, lungo complessivamente circa 60 chilometri, attraverserà il territorio lughese fino a raggiungere l’area dell’ex fornace Gattelli, dove archeologia, storia e natura si incontrano.
Le Buche Gattelli, oggi ambiente di particolare interesse naturalistico, conservano infatti le tracce di una storia che va dall’antica attività della fornace fino ai ritrovamenti archeologici che testimoniano la presenza umana sul territorio già nel Neolitico.
L’escursione permetterà quindi di raggiungere in bicicletta uno dei luoghi scelti per le Giornate FAI, unendo la scoperta del patrimonio del territorio alla mobilità sostenibile e alla dimensione conviviale della pedalata.
L’iniziativa rientra nelle attività con cui FIAB Ravenna collabora alla valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico italiano in occasione delle Giornate FAI d’Autunno.
Per informazioni e per conoscere tutti i dettagli dell’escursione è possibile consultare il sito di FIAB Ravenna.