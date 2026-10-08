La Coop Alleanza 3.0 propone una colletta alimentare per SOS Donna

Sabato 10 ottobre, dalle 9 alle 19, l’associazione SOS Donna di Faenza organizza una raccolta alimentare al supermercato Coop “I Cappuccini” di via Canal Grande 44/14, a sostegno delle donne vittime di violenza e dei loro figli. Le volontarie del centro antiviolenza saranno presenti con un punto informativo e distribuiranno ai clienti un elenco dei prodotti da donare, tra alimenti, articoli per l’igiene personale, prodotti per l’infanzia e per la pulizia della casa.

Tutto il materiale raccolto sarà destinato alle ospiti delle case rifugio e alle donne seguite dall’associazione nel percorso di uscita dalla violenza. Nel 2025 SOS Donna ha accolto 160 donne, mentre dall’inizio del 2026 sono già oltre 130 quelle che si sono rivolte al centro. Per informazioni: www.sosdonna.com o 0546 22060.