La Divina Ciclostorica torna tra Ravenna e Cervia: dal 23 al 25 ottobre tra bici d’epoca, Dante e territorio

Pedalare sulle strade della Romagna seguendo le tracce di Dante, tra monumenti, pinete, borghi e paesaggi del territorio. È questa la formula de “La Divina Ciclostorica Cervia-Ravenna”, che dal 23 al 25 ottobre torna con la sua sesta edizione, tre giornate dedicate al ciclismo d’epoca ma anche alla cultura, alla mobilità sostenibile e alla scoperta del territorio.

La manifestazione, promossa e organizzata da FIAB Ravenna APS in collaborazione con i Comuni di Ravenna e Cervia, sarà inoltre la 15ª tappa del Giro d’Italia d’epoca. Un appuntamento che consolida la collaborazione tra le due città e che, attraverso la bicicletta, propone un itinerario tra alcune delle eccellenze culturali e naturalistiche della Romagna, dai monumenti UNESCO alle aree del Parco regionale del Delta del Po, fino alle zone collinari.

Il filo conduttore è naturalmente Dante Alighieri. La ciclostorica si ispira inoltre alle gesta dei giovani velocipedisti ravennati che nel 1921 resero omaggio al Sommo poeta, nel sesto centenario della sua morte.

“La Divina Ciclostorica rappresenta una bella sintesi delle eccellenze del nostro territorio – afferma l’assessora ad Aree naturali e Parco del Delta del Po, Barbara Monti –. Non si tratta soltanto di un evento sportivo, ma di un vero e proprio viaggio culturale ed emozionale che unisce la storia del ciclismo d’epoca alla memoria dantesca e alle bellezze paesaggistiche naturali. Essere la 15ª tappa del Giro d’Italia d’epoca premia la sinergia tra Ravenna e Cervia e valorizza il nostro patrimonio UNESCO e naturalistico. Un’occasione preziosa per destagionalizzare l’offerta turistica e accogliere appassionati da tutta Italia. Questo impegno costante per la mobilità ciclistica è stato confermato anche di recente in occasione di Velo-city, il vertice mondiale della ciclabilità svoltosi a Rimini nel giugno scorso, dove il Comune di Ravenna ha ottenuto il rinnovo del riconoscimento ComuniCiclabili della Fiab, conseguendo il massimo punteggio di 5 Bike Smile. È fondamentale, infine, sottolineare il valore educativo e sociale dell’evento: attraverso progetti come ‘Il futuro ha due ruote’, La Divina entra nelle scuole per parlare di sicurezza stradale, mobilità attiva e sostenibilità, insegnando che la bicicletta non è solo un mezzo di trasporto, ma uno strumento di crescita culturale, sociale e inclusiva”.

Il programma

Il fine settimana si aprirà venerdì 23 ottobre a Ravenna. Alle 19 è in programma l’apertura ufficiale con “Passioni sotto le stelle”, una pedalata notturna tra i monumenti Patrimonio dell’umanità e i luoghi legati alla memoria di Dante, con partenza da piazza del Popolo.

Sabato 24 ottobre l’appuntamento si sposterà a Cervia, dove in piazza Maffei, all’ombra della Torre San Michele, sarà inaugurato il Villaggio Divina, con una mostra mercato dedicata al mondo vintage.

Alle 14 partirà invece “Gente di Mare”, la sfilata di eleganza in bici d’epoca che proporrà una pedalata slow tra Cervia e Cesenatico, dedicata alla storia marittima del territorio e al ricordo di Marco Pantani.

La giornata centrale sarà domenica 25 ottobre, con la partenza alle 9 della VI edizione della Divina Ciclostorica. I partecipanti potranno scegliere tra due percorsi. Il percorso corto, di circa 40 chilometri e senza dislivello, partirà da Cervia in direzione di Milano Marittima e Lido di Classe, attraversando la “Divina Foresta Spessa e Viva” fino a Classe, prima del rientro.

Il percorso lungo, di circa 70 chilometri con 191 metri di dislivello, porterà invece i ciclisti verso Forlimpopoli, Bertinoro, Lizzano e Cesena, per poi fare ritorno a Cervia.

La bicicletta entra anche nelle scuole

La Divina Ciclostorica non si limita però alla rievocazione del ciclismo d’epoca. La manifestazione è infatti madrina del progetto “Il futuro ha due ruote”, realizzato con il patrocinio dell’Osservatorio regionale per l’educazione alla sicurezza stradale dell’Emilia-Romagna e dell’Ufficio scolastico regionale, ambito territoriale di Ravenna, insieme agli istituti superiori ITIS Nullo Baldini e ITG Morigia.

Il progetto porterà nelle scuole di ogni ordine e grado laboratori di riciclofficina e iniziative dedicate alla mobilità attiva, realizzate in collaborazione con il Consorzio di Bonifica della Romagna. L’obiettivo è promuovere l’uso della bicicletta e, insieme, affrontare temi come la sicurezza stradale, la storia sociale e l’inclusione.