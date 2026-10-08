LudiFa 2026, a Faenza due giorni tra giochi, tornei e comunità

A Faenza il gioco torna a essere occasione di incontro, scoperta e condivisione. Sabato 10 e domenica 11 ottobre Faventia Sales ospita la terza edizione di LudiFa, la fiera dedicata al mondo ludico che quest’anno entra nel programma del Festival della Comunità Educante, con due giornate pensate per appassionati, famiglie, curiosi e giocatori di tutte le età.

Negli spazi di via San Giovanni Bosco 1 si alterneranno attività dedicate al gioco da tavolo, al gioco di ruolo, al modellismo, alle carte collezionabili e agli scacchi, con aree pensate sia per chi ha già esperienza sia per chi vuole avvicinarsi per la prima volta a queste realtà.

Il programma prevede dimostrazioni, sessioni di gioco libero, tornei, laboratori e momenti di approfondimento. Una parte degli appuntamenti sarà dedicata al tema scelto per il Festival della Comunità Educante 2026, “Capaci di Pace”, con incontri e conferenze sul valore educativo, culturale e sociale del gioco come strumento di relazione, dialogo e crescita della comunità.

Tra le novità di questa edizione ci saranno anche iniziative legate alla creatività e all’espressione artistica nel mondo ludico, oltre a eventi speciali pensati per coinvolgere persone di età diverse. Domenica sarà inoltre presente il Ludobus, con attività dedicate ai bambini e alle famiglie.

LudiFa sarà aperta sabato 10 ottobre dalle 15 alle 24 e domenica 11 ottobre dalle 9 alle 19. Per le attività che richiedono la prenotazione e per consultare il programma completo, con orari e modalità di iscrizione, è possibile fare riferimento ai canali ufficiali dell’evento, su Instagram e Facebook. Gli organizzatori invitano chi ha prenotato un’attività a passare dalla segreteria prima di accedervi. Alcune iniziative possono prevedere limiti di età o indicazioni specifiche; per i minori è richiesta la presenza o la supervisione di un adulto.

LudiFa è nata in memoria di Maurizio Tramonti, fondatore dello storico negozio Re Artù, e viene organizzata dalle associazioni Brainstorm Club APS, Compagnia del Grifone APS, Gilda del Leone Rosso APS, G.M.B.S. APS e M.G.M., con il patrocinio del Comune di Faenza.