Lugo. A petto nudo disturba i presenti in stazione e aggredisce i Carabinieri in caserma: arrestato 38enne
I Carabinieri di Lugo hanno arrestato un 38enne di origini straniere, già gravato da numerosi precedenti di polizia, ritenuto presunto responsabile dei reati di resistenza, violenza e minaccia a Pubblico Ufficiale, rifiuto di fornire le proprie generalità e omessa esibizione di documenti.
L’intervento è scattato nel pomeriggio del 7 ottobre presso la Stazione Ferroviaria di Lugo, a seguito della segnalazione di un uomo a petto nudo che, in visibile stato di alterazione psicofisica, disturbava i presenti. All’arrivo dei militari l’uomo si è rifiutato di fornire le proprie generalità e di esibire i documenti di riconoscimento, venendo per questo accompagnato in caserma per le operazioni di identificazione.
Giunto negli uffici della Stazione Carabinieri, il 38enne è andato in escandescenza, opponendo una violenta resistenza scagliandosi contro i Carabinieri con calci, gomitate e pesanti minacce. Contenuto a fatica dai militari, l’uomo è stato successivamente sedato dal personale sanitario del 118 fatto giungere sul posto, per poi essere trasportato e piantonato presso l’Ospedale di Lugo.
Dichiarato in stato di arresto, è stato messo a disposizione del Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna. Nella mattinata odierna il giudice del Tribunale di Ravenna ha convalidato l’arresto.