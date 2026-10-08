Lugo. A petto nudo disturba i presenti in stazione e aggredisce i Carabinieri in caserma: arrestato 38enne

I Carabinieri di Lugo hanno arrestato un 38enne di origini straniere, già gravato da numerosi precedenti di polizia, ritenuto presunto responsabile dei reati di resistenza, violenza e minaccia a Pubblico Ufficiale, rifiuto di fornire le proprie generalità e omessa esibizione di documenti.

L’intervento è scattato nel pomeriggio del 7 ottobre presso la Stazione Ferroviaria di Lugo, a seguito della segnalazione di un uomo a petto nudo che, in visibile stato di alterazione psicofisica, disturbava i presenti. All’arrivo dei militari l’uomo si è rifiutato di fornire le proprie generalità e di esibire i documenti di riconoscimento, venendo per questo accompagnato in caserma per le operazioni di identificazione.