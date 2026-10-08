Merce rubata in auto e una serra di marijuana in casa: due denunce tra Massa Lombarda e Lugo

Un controllo stradale a Massa Lombarda ha portato all’arresto di un 46enne destinatario di un ordine di carcerazione e alla denuncia di due persone per ricettazione. A Lugo, invece, una perquisizione ha permesso di scoprire una piccola serra artigianale con piante di marijuana e altra droga. Sono due le operazioni portate a termine dai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Lugo nell’ambito dei servizi di controllo del territorio.

Il primo intervento è avvenuto a Massa Lombarda, dove i militari hanno fermato un’automobile con a bordo due cittadini stranieri, di 36 e 46 anni. Durante gli accertamenti sull’identità degli occupanti è emerso che il 46enne era destinatario di un provvedimento di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Ferrara.

La successiva perquisizione dell’auto ha portato alla scoperta, nel bagagliaio, di generi alimentari, prodotti per la pulizia, pentole e coltelli per un valore complessivo di circa mille euro. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, la merce era stata rubata da un supermercato della zona.

Entrambi gli occupanti sono stati denunciati in stato di libertà all’Autorità giudiziaria per ricettazione in concorso. La merce è stata restituita al legittimo proprietario, mentre l’automobile è stata sottoposta a sequestro penale. Il 46enne destinatario del provvedimento di carcerazione è stato invece arrestato e accompagnato alla Casa circondariale di Ravenna.

Nel corso di un successivo servizio di perlustrazione nel centro abitato di Lugo, i Carabinieri hanno notato nel giardino di un’abitazione, riconducibile a un 26enne del posto, una serra artigianale con alcune piante di marijuana.

La perquisizione domiciliare ha permesso di trovare altri 40 grammi della stessa sostanza e una dose di cocaina. All’interno di un vano dell’abitazione era inoltre stato allestito un essiccatoio dotato di lampada alogena, impianto di aerazione e termostato.