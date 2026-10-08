Parchi, giardini storici e antichi mulini: la Regione finanzia sei progetti in Romagna per riscoprire il territorio

Sono sei i progetti romagnoli finanziati dalla Regione Emilia-Romagna nell’ambito della quinta edizione del bando “ViVi il Verde – Passeggiate patrimoniali: natura e cultura”, che mette a disposizione complessivamente 100mila euro per sostenere 19 iniziative dedicate alla scoperta e alla valorizzazione del patrimonio paesaggistico e culturale regionale.

Dai mulini storici della provincia di Ravenna ai giardini di Riccione, passando per gli alberi monumentali e i parchi del Cesenate, le iniziative coinvolgeranno associazioni ed enti del Terzo settore con l’obiettivo di proporre percorsi capaci di unire natura, storia e conoscenza del territorio. Ogni progetto selezionato potrà ricevere un contributo regionale fino a 5.400 euro.

In provincia di Ravenna sono due le iniziative finanziate. La prima è “La Valle che racconta: sentieri di acqua, erbe e mulini”, proposta dall’associazione Amici del Molino Scodellino Aps, che interesserà i territori di Castel Bolognese, Riolo Terme e Casola Valsenio, attraverso un percorso dedicato al rapporto tra paesaggio, vie d’acqua e patrimonio storico.

La seconda è “Paesaggi del presente – Alla scoperta di un territorio”, promossa da Crac – Centro in Romagna per la Ricerca Arte Contemporanea Aps, a Conselice. L’itinerario si svilupperà tra il Giardino di Villa Verlicchi a Lavezzola e lo storico mulino di San Patrizio, mettendo in relazione luoghi di interesse naturalistico e testimonianze della storia locale.

Nel Forlivese-Cesenate, a Cesena, l’associazione Educare Cnis propone “Radici di terra e cielo: il parco che racconta e respira”, un percorso che coinvolgerà il parco di Villa Silvia Carducci e la Roverella monumentale.

Tre le iniziative indicate per il territorio riminese e le aree limitrofe. A Riccione, l’associazione Città Teatro presenterà la quinta edizione di “I giardini raccontano: Riccione, la perla verde”, con tappe al Parco Olivetani, all’Arboreto Cicchetti e al Giardino di Villa Lodi Fè.

A Santarcangelo di Romagna, Italia Nostra Valmarecchia realizzerà “Giardino raccontato, giardino salvato! Mura viventi”, un itinerario attraverso orti, giardini storici e il Mulino Moroni.

Infine, l’associazione Menecor Aps proporrà “Itinera”, un progetto che interesserà i territori di Coriano e Premilcuore, con un percorso tra il mulino storico Mengozzi e alcuni alberi monumentali.

Le passeggiate finanziate non saranno semplici escursioni, ma occasioni di approfondimento e divulgazione, anche attraverso il coinvolgimento di naturalisti, botanici, paesaggisti, architetti e storici dell’arte. Particolare attenzione sarà riservata ai luoghi meno conosciuti e alla possibilità di coinvolgere pubblici diversi, comprese le persone in condizioni di svantaggio.

«Il patrimonio culturale dell’Emilia-Romagna non è fatto soltanto di grandi monumenti o dei luoghi più conosciuti, ma anche di una straordinaria rete di giardini, alberi, mulini, parchi e paesaggi – sottolinea Gessica Allegni, assessora regionale alla Cultura –. Con “ViVi il Verde” vogliamo contribuire a far emergere questa ricchezza diffusa, portando le persone dentro i luoghi, rafforzando il senso di appartenenza e dando accesso a un pubblico sempre più ampio».

L’assessora richiama inoltre il contributo delle realtà associative: «I progetti finanziati mostrano inoltre quanto sia importante il ruolo delle associazioni e delle realtà del Terzo settore, per valorizzare un bene anche quando si trova in un territorio marginale o poco conosciuto, e raccontare il patrimonio attraverso nuovi linguaggi costruendo intorno ad esso nuove occasioni di conoscenza, incontro e partecipazione».

Il bando regionale, giunto alla quinta edizione, si rivolge ad associazioni, istituzioni sociali private senza scopo di lucro ed enti del Terzo settore, chiamati a progettare una o più passeggiate accompagnate da attività culturali e formative.

Nella selezione delle proposte sono stati considerati anche i principi del New European Bauhaus, fondati su sostenibilità, inclusione ed estetica, insieme alla capacità di utilizzare linguaggi innovativi, valorizzare gli aspetti naturali e socioculturali dei territori e creare collaborazioni tra associazioni e istituzioni culturali.