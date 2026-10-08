Porto di Ravenna e traffico di armi, giornata decisiva ma per la sentenza bisognerà aspettare. In piazza del Popolo alcune centinaia di persone

Era una giornata attesa da tempo, a Ravenna e non solo. Da una parte il Consiglio di Stato, a Roma, dove questa mattina si è tenuta l’udienza davanti alla Sesta Sezione sull’appello promosso dalle Dogane contro la sentenza del Tar dell’Emilia-Romagna. Dall’altra piazza del Popolo a Ravenna, dove nel tardo pomeriggio alcune centinaia di persone hanno partecipato al presidio organizzato dal Coordinamento popolare contro i traffici di armi nel porto.

Al centro della vertenza c’è la richiesta della giornalista Linda Maggiori di poter accedere ai dati relativi ai traffici portuali, con particolare riferimento alle informazioni sui transiti di armi. La vicenda era arrivata davanti al Tar di Bologna, che aveva accolto parzialmente il ricorso consentendo l’accesso almeno al dato quantitativo relativo alle armi transitate dal porto di Ravenna nel 2025. Contro quella decisione le Dogane hanno presentato appello al Consiglio di Stato.

L’udienza di oggi si è conclusa, ma non è ancora arrivata la sentenza. Per conoscere la decisione dei giudici amministrativi saranno necessari alcuni giorni.

A Roma era presente l’avvocato Andrea Maestri, che assiste Linda Maggiori, insieme ai rappresentanti e ai legali delle realtà intervenute ad adiuvandum: The Weapon WATCH – Osservatorio sulle armi nei porti europei e mediterranei, CRED, USB e gli altri interventori.

Nel corso dell’udienza, Maestri ha sostenuto che non vi siano interessi pubblici tali da poter cancellare il diritto dei cittadini alla trasparenza e ha contestato, in particolare, l’argomento della presunta “rilevanza militare” del porto di Ravenna, sostenendo che si tratterebbe di un elemento entrato nel procedimento soltanto in appello e non presente nel diniego originario delle Dogane.

La questione della trasparenza è stata al centro anche della conferenza stampa. Maestri ha ribadito la posizione secondo cui il porto di Ravenna è uno scalo civile e commerciale e ha sostenuto che non esista un provvedimento del ministero della Difesa che lo classifichi come porto militare o di rilevanza militare. Nel suo intervento ha collegato la richiesta di accesso anche alla possibilità, per i cittadini, di verificare il rispetto delle norme sull’esportazione di armamenti e di esercitare consapevolmente i propri diritti di partecipazione democratica.

Intanto, a Ravenna, alcune centinaia di persone si sono ritrovate in piazza del Popolo per il presidio promosso dal Coordinamento popolare contro i traffici di armi nel porto.

Linda Maggiori, da Roma, ha sottolineato il significato della mobilitazione, guardando anche ai prossimi appuntamenti: “le manifestazioni che ci sono oggi e che ci saranno anche poi il 30 ottobre in tantissimi porti del mondo dimostrano che il vero interesse pubblico è quello di conoscere quello che succede nei nostri porti e non essere complici”.

Anche il Coordinamento e le tante persone in piazza hanno ribadito la richiesta di trasparenza sui traffici di armi attraverso il porto ravennate e la propria opposizione alle spedizioni dirette verso Israele e verso le colonie israeliane in Cisgiordania.