Cittadinanza italiana per sedici ragazze e ragazzi. In Municipio a Ravenna la cerimonia dedicata ai diciottenni

Sedici ragazze e ragazzi nati in Italia, figli di genitori stranieri, hanno festeggiato oggi, 8 ottobre, un passaggio importante della loro vita: con il compimento dei 18 anni hanno ottenuto la cittadinanza italiana, secondo quanto previsto dall’articolo 4 della legge 91/1992.

La cerimonia si è svolta in municipio, dove ad accogliere i nuovi cittadini e cittadine italiane sono stati il sindaco Alessandro Barattoni e l’assessora alle Politiche giovanili Hiba Alif.

Sono 16 in tutto i giovani coinvolti, 5 ragazze e 11 ragazzi, figli di persone provenienti da continenti differenti. Sono tutti nati in Italia e, dopo aver compiuto 18 anni, hanno presentato la richiesta di cittadinanza italiana prima di aver compiuto 19 anni. Per rientrare nella procedura prevista dalla legge, non hanno inoltre mai interrotto la propria permanenza in Italia.