“Salvate Oleshky”: domenica a Ravenna un sit-in per chiedere aiuti alla popolazione della città ucraina occupata

Ravenna scende in piazza per chiedere aiuti umanitari e protezione per la popolazione civile di Oleshky, città ucraina della regione di Kherson occupata dalle forze russe dal 2022, dove migliaia di persone si trovano in condizioni di grave emergenza. L’appuntamento è per domenica 11 ottobre, alle 15.30, in piazza XX Settembre (Piazza dell’Aquila), con il sit-in “Save Oleshky”, promosso dall’Associazione Malva – ucraini di Ravenna APS, sotto il coordinamento della NAU – Network Associazioni per Ucraina.

La manifestazione si svolgerà contemporaneamente ad analoghe iniziative organizzate in altre città italiane, con l’obiettivo di richiamare l’attenzione delle istituzioni e dell’opinione pubblica sulle condizioni degli abitanti rimasti nei territori occupati.

Secondo quanto riferito dagli organizzatori, a Oleshky la popolazione civile è ormai di fatto isolata, con gravi difficoltà di accesso a cibo, acqua, elettricità, riscaldamento e assistenza sanitaria. Le informazioni richiamate dall’associazione, attribuite alle autorità ucraine e a organismi internazionali, descrivono una situazione particolarmente critica anche per l’impossibilità di garantire evacuazioni sicure.

Negli ultimi mesi l’emergenza si sarebbe ulteriormente aggravata, tanto che gli aiuti umanitari vengono trasportati anche attraverso droni, poiché i collegamenti terrestri non consentono di raggiungere regolarmente la città. Secondo quanto riportato da Reuters e ripreso dagli organizzatori, il 4 ottobre sarebbero stati consegnati quasi 400 pacchi, per un totale di circa quattro tonnellate di cibo e medicinali.

La situazione attuale si aggiunge alle conseguenze della distruzione della diga di Nova Kakhovka, avvenuta nel giugno 2023, che provocò una devastante alluvione. Oleshky fu tra i centri maggiormente colpiti, con circa il 90% dell’area urbana sommersa dalle acque. Come documentato da Human Rights Watch e ricordato dall’associazione, durante l’emergenza le forze di occupazione ostacolarono l’accesso dei soccorritori e le operazioni di evacuazione.

«Oleshky ha già vissuto l’occupazione, l’alluvione, la distruzione, l’isolamento. Oggi vive la fame», sottolineano i promotori del sit-in, che invitano cittadini, istituzioni e mezzi di informazione a mantenere alta l’attenzione sulla sorte della popolazione.

Le richieste al centro della mobilitazione riguardano l’accesso degli aiuti umanitari, la possibilità di evacuare in sicurezza i civili che desiderano lasciare la zona, il rispetto del diritto internazionale umanitario e la protezione della popolazione. Malva e la comunità ucraina ravennate chiedono inoltre che la situazione di Oleshky continui a essere seguita dalle istituzioni italiane ed europee.

Nel documento diffuso per annunciare la manifestazione viene richiamata anche la posizione dell’Unione Europea, che ha recentemente sollecitato la Russia a garantire la protezione dei civili e l’accesso umanitario nelle aree occupate.