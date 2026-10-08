Sant’Agata sul Santerno, inaugurato il municipio ricostruito dopo l’alluvione

Dopo più di tre anni trascorsi in sedi provvisorie, il municipio di Sant’Agata sul Santerno è tornato definitivamente a essere la casa della comunità. La struttura, già riaperta al pubblico dal 31 agosto, è stata inaugurata ufficialmente nel pomeriggio di giovedì 8 ottobre con una cerimonia alla presenza delle autorità e dei cittadini.

Il taglio del nastro si è svolto alle 16.30 con il presidente della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale, il prefetto Raffaele Ricciardi e il vescovo don Michele Morandi, che ha poi benedetto la struttura. A seguire, cittadini e autorità hanno visitato gli spazi del municipio, dove sono stati illustrati gli interventi realizzati e le innovazioni introdotte.

“Un municipio non è solo un edificio pubblico – ha dichiarato il presidente della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale -: è la casa delle istituzioni più vicine alle persone, il luogo in cui una comunità si riconosce e dove cittadine e cittadini devono poter trovare ascolto, servizi e risposte. Per questo, vedere oggi il municipio di Sant’Agata sul Santerno tornare pienamente alla sua comunità, dopo essere stato duramente colpito dall’alluvione del 2023, ha un significato che va ben oltre la riapertura di una sede. Significa restituire un punto di riferimento a un territorio che in questi anni ha affrontato difficoltà enormi, garantendo comunque continuità ai servizi e alla presenza delle istituzioni”.

“Oggi celebriamo quindi un ritorno, ma soprattutto guardiamo avanti – prosegue de Pascale -. Ricostruire vuol dire certamente riparare ciò che è stato danneggiato, ma anche garantire alle comunità colpite le condizioni per continuare a vivere, lavorare e crescere nei propri territori. E rafforzare servizi, presìdi pubblici e luoghi di partecipazione, perché la ricostruzione non riguarda soltanto gli edifici e le infrastrutture: riguarda la qualità della vita delle persone e il futuro dei nostri territori».

Per il sindaco Riccardo Sabadini, la riapertura rappresenta invece il ritorno del principale punto di riferimento amministrativo per i cittadini, dopo un lungo periodo segnato dalle sedi provvisorie. “Il municipio ha riaperto al pubblico già da qualche settimana e possiamo dire che oggi restituiamo alla nostra comunità la sua casa – dichiara il sindaco Riccardo Sabadini -. I cittadini di Sant’Agata sul Santerno hanno così ritrovato il loro principale punto di riferimento, per le richieste di aiuto e la ricerca delle soluzioni ai problemi quotidiani e a quelli più complessi. Parliamo di un edificio significativamente più moderno, sicuro e funzionale che in passato. Lo stiamo testando in questi giorni ed è la concretizzazione di un obiettivo che questa amministrazione e quella che l’ha preceduta si sono poste subito, all’indomani dell’alluvione del 2023: restituire tutto ai cittadini, ma con miglioramenti che possiamo finalmente toccare con mano. Molte delle strutture più importanti di Sant’Agata sul Santerno sono tornate a funzionare, rinnovate e potenziate. Altre saranno completate nei prossimi mesi. Quindi guardiamo avanti con slancio e con fiducia, facendo tesoro dell’esperienza e delle difficoltà che abbiamo alle spalle.

“Per più di tre anni gli uffici municipali sono stati dislocati in sedi esterne, comportando inevitabili disagi tanto alla popolazione quanto ai dipendenti, e anche a chi si è trovato costretto a condividere, con generosità e senso civico, questi spazi – prosegue -. È doveroso ringraziare in particolare il Comune di Massa Lombarda, che ci ha ospitato per qualche mese, e don Claudiu, per averci concesso gli spazi dell’oratorio e averci permesso di continuare a offrire i nostri servizi.

“È altrettanto doveroso ribadire un altro fatto: anche quando il municipio non c’era più, il Comune non si è mai fermato. I dipendenti hanno continuato a lavorare, spesso in condizioni difficili, cercando di garantire ai cittadini i servizi e le risposte di cui avevano bisogno. È quindi ancora una volta da un grande e sentito ringraziamento a tutti quelli che hanno sacrificato qualcosa per portare avanti la macchina amministrativa che ripartiamo, forti non soltanto di strutture moderne e adeguate agli obiettivi che ci poniamo per il futuro, ma anche di un senso comunitario che proprio in questi anni ha dato prova di essere la nostra più grande risorsa”, ha concluso.

Il municipio è stato profondamente rinnovato dopo i danni provocati dall’alluvione del 2023. Gli interventi hanno consentito di ripristinare le parti danneggiate dall’acqua e dal fango, ma anche di completare il percorso di miglioramento sismico della struttura, già finanziato nel 2021.

Il risultato è un edificio più moderno, luminoso e funzionale. Al piano terra è stato inoltre realizzato un bagno accessibile alle persone con disabilità.

Nelle scorse settimane sono progressivamente tornati all’interno del municipio tutti i servizi comunali e quelli gestiti dall’Unione, tra cui assistente sociale, sportello Tari e Facilitazione digitale, che negli ultimi tre anni avevano trovato spazio temporaneamente nelle scuole e nei locali della parrocchia.